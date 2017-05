CORSICA: GIROLATA, L’ULTIMO PARADISO

Come molte cose belle, è difficile da raggiungere, ma una volta arrivati si è degnamente ricompensati. Girolata è una spiaggia mozzafiato, ma sconsigliata a chi ama le comodità. Non esistono strade, si raggiunge via mare con barche in partenza da Porto, o a piedi: quasi due ore di marcia dal Col de la Croix, lungo una mulattiera in un tripudio di macchia mediterranea e, superato l’ultimo tornante, finalmente appare il golfo di Girolata. Un piccolo promontorio sormontato dalla torre genovese, una sorta di castello delle fiabe a precipizio sulla scogliera, intorno poche case, un boschetto di eucalipti, un’acqua trasparente che bagna la spiaggia ciottolosa e le falesie costiere.

Siamo nella zona costiera più selvaggia di tutta la Corsica: lastre di porfido, basalto e riolite che affiorano dal mare come mostri marini millenari, formati dalle eruzioni vulcaniche di milioni da anni fa, modellate dal mare e dal vento fino a creare le forme più sorprendenti. I fondali sono popolati da una grande varietà di pesci che si spingono fino a pochi metri dalla riva, mentre in cielo volano aquile pescatrici, cormorani e altri uccelli marini.

Quando si arriva a Girolata , un villaggio così isolato, lontano dal mondo e dal rumore, accompagnato solo dal soffio del vento e dal battere ritmico delle onde del mare, dai profumi della macchia mediterranea che inebriano e dai panorami che danno quasi le vertigini, sembra di essere stati trasportati indietro nel tempo, nella scenografia di un film medievale. Questo luogo, infatti, è stato frequentato dai pirati, fu qui che il famigerato Dragut venne catturato dalla flotta genovese, capitanata da Giannettino Doria, nipote del più famoso Andrea Doria.

Girolata con la sua atmosfera magica e silenziosa è un luogo imperdibile se state visitando la Corsica