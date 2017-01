COSMO:NUOVE E ULTIME DATE DEL TOUR DE “L’ULTIMA FESTA”

Il tour è cominciato ad aprile, in sordina, mentre il disco piano piano si faceva strada e dopo il pubblico appassionato della scena indie è riuscito a conquistare anche quello delle radio mainstream che si sono appassionate a “L’ultima festa” rendendola una delle canzoni più ascoltate, ballate e cantate della scorsa estate.

Dopo più di novanta date e un numero sorprendente di sold out, questo incredibile tour si conclude con tre concerti speciali a Roma, Milano e Ivrea a cui seguirà una pausa dall’attività live che condurrà Cosmo verso la lavorazione di un nuovo disco.

Trascinato dal passaparola, lo show di Cosmo è diventato mese dopo mese uno dei più apprezzati e vissuti dal pubblico italiano. Come in una vera festa il coinvolgimento del pubblico è essenziale come quello dei musicisti sul palco: le distanze si annullano, i corpi si sfiorano, i generi non contano niente. È un concerto, ma è tutto da ballare. Ci sono delle canzoni, belle, con bei testi e belle melodie, e c’è la cassa dritta, i bassi che pulsano e le luci che fanno girare la testa. Mondi distanti che finiscono per diventare una cosa unica. Diversa.

È pop, ma con il cuore nella club culture. È Cosmo.Una cosa che prima non c’era e ora c’è. Una vera e propria anomalia nel sistema della musica italiana.

“L’ultima festa”, il suo secondo disco, può essere considerato a tutti gli effetti come uno degli album italiani più importanti e apprezzati dell’anno appena terminato.

Il giudizio sovrano del pubblico è sempre andato di pari passo quello della critica, col disco presente ai primissimi posti di tutte le classifiche di fine anno di magazine musicali e non.

Da Sorrisi e Canzoni a Rolling Stone passando per Rockit, Rumore e Soundwall (che ha inserito Cosmo tra i personaggi più rilevanti del 2016 tra Beyoncé e Kanye West) c’è stato un unico grande plebiscito che ha trasformato Marco Jacopo Bianchi in uno dei protagonisti di questa nuova scena nata dal basso e che sta colpo dopo colpo modificando lo status quo del pop italiano.

Bella soddisfazione per un artista che arriva ora all’attenzione di un pubblico più ampio dopo anni di lavoro e palchi calcati come componente e leader dei Drink To Me, una delle realtà più solide della scena underground indipendente italiana (e che a Febbraio, in contemporanea con le date del tour di Cosmo firmeranno la colonna sonora di un film – “2Night” – per la regia di Ivan Silvestrini, con Matilde Gioli).

Per chiudere il lunghissimo tour de “L’ultima festa” sono state scelte tre città speciali e importanti nel percorso dell’artista e dell’album. Roma: dove Cosmo si è esibito in una delle prime date del tour come parte del cartellone di Spring Attitude, uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di musica elettronica e non solo, diventando di fatto la rivelazione del festival per poi tornare da solo, lo scorso 22 ottobre, di fronte a 3000 spettatori paganti e tanti altri che purtroppo non sono riusciti a entrare negli spazi della Ex Caserma Guido Reni.

Milano: dopo i bagni di folla del MI AMI e del Carroponte con Calcutta, e le più di 3000 persone che sono accorse per vederlo suonare dal vivo al Politecnico di Milano.

E infine Ivrea, la città dove Cosmo è nato e tutt’ora vive, che lo ospiterà nella suggestiva cornice di Piazza Ottinetti per uno degli eventi del Carnevale 2017. Quello della “battaglia delle arance” protagonista del video cinema-veritè proprio de “L’ultima festa”.

TUTTE LE DATE :::

27 gennaio 2017 – Genova – Bangarang Crazy Bull

prevendite: www.goaboa.it

28 gennaio 2017 – Ravenna – Bronson

prevendite: www.vivaticket.it

04 febbraio 2017 – Bassano del Grappa (VI) Vinile

prevendite: www.mailticket.it

10 febbraio 2017 – Arezzo Karemaski

prevendite: www.karemaski.com

11 febbraio 2017- Putignano (BA) Carnevale

ingresso gratuito

16 febbraio 2017 – Terni Opificio – Ephebia Urto

prevendite: www.ephebia.it

17 febbraio 2017 – Sommacampagna (VR) – Palapesca (Emporio Malkovich)

prevendite: www.mailticket.it, www.ciaotickets.com

18 febbraio 2017 – Parma Mu

22 febbraio 2017 – Roma – Monk Spring Attitude e Manifesto presentano

prevendite: www.boxol.it, www.diyticket.it

23 febbraio 2017 – Milano – Magazzini Generali

prevendite: www.mailticket.it e bit.ly/Cosmo2302TKT1

24 febbraio 2017 – Ivrea (TO) Carnevale – piazza Ottinetti

ingresso gratuito

