cucina e salute

Bere e mangiare sono tra i piaceri più condivisi. Ecco alcuni consigli per fare in modo che mangiare meglio sia fonte di benefici nonchè di salute migliore.

Come mangiare e in quali circostanze? In famiglia o da soli, veloci, davanti alla televisione? E’ più un obbligo che un momento di gioia e di condivisione? Se vivete in famglia, organizzate i pasti in modo da condividerli tutti assieme. Fate coincidere nei limiti del possibile gli orari, per ritrovarvi tutti , senza televisione , attorno a un buon pasto. Sarà il momento degli scambi, di raccontare la giornata, di rilassarsi. Coinvolgete in questo rituale tuttta la famiglia, cucinando, preparando la tavola e sparecchiando.

Se vivete da soli, non lasciatevi andare mangiando in piedi in cucina, direttamente dalla pentola o saltando il primo per finire più velocemente. Mettete la tovaglia, utilizzate belle stoviglie. Non trangugiate a gran velocità senza assaporare il cibo.

Che cosa mangiate? Sempre gli stessi piatti facili da preparare, sempre prodotti di bassa qualità o insapori? E’ normale che la mancanza di piacere venga compensata dalla quantità. Ciò che ha poco sapore soddisfa di meno e dunque le quantità ingerite vengono aumentate per sentirsi sazi. Sono in agguato obesità e altri disturbi. Inoltre mangiare in fretta spinge a ingerire grandi quantità perchè il senzo di sazietà subentra dopo solo dopo venti minuti circa.

Se pensate che le pietanze migliori siano le più costose, ricredetevi. E’ possibile cucinare con ingredienti semplici, guarnendoli e insaporendoli. Scegliete ricette ambiziose e portatele a termine. Con il tempo riuscirete a preparare dieci o venti piatti raffinati e ricchi di sapore senza nemmeno più guardare il ricettario.

Per la cottura acquistate prodotti di ottima qualità che rappresentino la tradizione e la tecnologia. Come MONETA, il Brand marchigiano, che dal 1875 racconta la passione, la fantasia, la creatività tra i fornelli e trasmette i valori genuini della cucina buona e sana: La salute in pugno.

Per i nostri manicaretti abbiamo scelto la linea MAXIMA, un connubio di design, tecnologia e arte. Infatti risulta evidente che la gamma Maxima presenta tutte le caratteristiche di un oggetto da collezione: dall’elegante manico in acciaio e silicone, al corpo in alluminio spazzolato. Non solo. Oggi la gamma mira a coniugare il design con la tecnologia di ultima generazione attraverso il nuovo rivestimento antiaderente ceramico Finegres (realizzato con materiali inorganici e solventi naturali, solo acqua e alcol, senza l’utilizzo di nickel e di metalli pesanti. Assolutamente naturale, è una garanzia per la salute e per l’ambiente) e il nuovo fondo a induzione per sfruttare al massimo il campo magnetico ( massima efficienza energetica e tempi ridotti ).