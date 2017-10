CUCINA NATURALE: IN EDICOLA IL NUMERO DI OTTOBRE

Naturalmente parliamo della pasta madre, quella madre del lievito che rende il pane a pasta acida così profumato e salutare. Il servizio di Cucina Filmata dd Marianna Franchi, oltre a proporci tre fantastiche tipologie di pane insaporito da ingredienti autunnali, insegna come preparare da sé questo magico impasto, in modo semplice ma dal risultato garantito.

L’autunno è autentico protagonista di questo numero, come pure i luoghi dove è più suggestivo. Non a caso iniziamo con un servizio dedicato ai piatti tipici dell’Appennino settentrionale, con abbondanza di castagne e funghi, per proseguire con le pere in ricette creative buone e bellissime da presentare.

A proposito di bellezza, non vi sfuggiranno le fantastiche “torte salate che sembrano dolci”: ce le immaginiamo riprodotte in innumerevoli buffet eleganti!

Passando agli articoli a tema alimentazione e salute, in uno la questione, molto d’attualità e controversa, è quella dell’alimentazione vegetariana e vegana in gravidanza e per i bambini. Il dottor Luca Speciani, poi, ci informa e consiglia su come trattare bene il nostro intestino, quali che siano i problemi che può darci.

Il viaggio questo mese è in Baviera, regione dove il biologico è di casa; l’approfondimento nel mondo del biologico italiano punta l’attenzione sui biodistretti sparsi per lo stivale, e il vip intervistato è la grande tuffatrice Tania Cagnotto.