DAG STYLE PARTNER CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA 2017

DAG Style, azienda italiana specializzata nella produzione di portamenu e accessori per la ristorazione, sarà il partner tecnico ufficiale del 26° Campionato Mondiale della Pizza. Durante la competizione, in programma dall’8 all’11 maggio al Palacassa di Parma, i prodotti DAG Style daranno un tocco di charme al più importante evento mondiale del settore organizzato dalla rivista “Pizza e pasta italiana”.

Saranno attesi più di 690 professionisti da tutto il mondo che si sfideranno in 11 specialità di preparazione del piatto simbolo della tradizione italiana. A decretare i vincitori una giuria qualificata supportata dai prodotti DAG Style della linea ECO hotel: dalle cartellette ai portablocco realizzati con materiali ecologici proposti in un formato esclusivo per l’evento. Un coordinato in pelle rigenerata, cartoncino e fibra di cellulosa dalle tonalità naturali per richiamare le sfumature del grano e la genuinità dei prodotti della terra.

La partecipazione dell’azienda come partner tecnico dell’evento punta a sostenere l’autenticità dei prodotti italiani come simbolo di qualità ed eccellenza. Un connubio significativo fra la pizza, piatto più amato e rappresentativo dell’Italia nel mondo, e una realtà che ha portato il design made in Italy nelle più importanti forniture alberghiere internazionali.

DAG Style è un’azienda attiva nel mercato dell’ospitalità dagli anni ottanta. I suoi porta menu e coordinati per la tavola hanno sempre seguito le mutevoli correnti di stile con particolare attenzione all’ecosostenibilità e alla moda, attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo e dettagli di design. Questo l’ha portata oggi a essere una delle aziende che ha più plasmato il settore della ristorazione,

valorizzando il Made in Italy nel mondo. La sua filosofia vincente è basata sull’ecosostenibilità e sull’idea di introdurre la moda nel mondo HO.RE.CA., esaltando il portamenu come simbolo di tendenza, ma anche di responsabilità.

