DAG STYLE PRESENTA AD HOST 2017 LE ULTIME NOVITÀ

DAG Style, azienda produttrice di porta menu, accessori tavola e lavagne per il settore HO.RE.CA, presenta dal 20 al 24 ottobre ad Host Milano le ultime novità per i professionisti della ristorazione.

All’interno del Padiglione 9P stand 20, l’azienda bresciana mette in mostra una collezione di design che punta tutto su un fattore chiave: la resistenza. Le nuove linee sono infatti il frutto di studi e test applicati su materiali innovativi, con l’obiettivo di trovare la perfetta combinazione fra funzionalità e durata del prodotto. Un lavoro non solo di ricerca, ma anche di ascolto delle necessità dei professionisti raccolte in anni di servizio nel settore della ristorazione.

Da questo impegno nasce Menu Menu, la nuova linea di portamenu e accessori per la tavola ispirata ai tessuti simbolo della moda casual come il jeans e la juta, ma con qualcosa in più. Si tratta dell’X2 System, un sistema studiato da DAG Style e composto da due strati di PVC atossico i quali, abbinati insieme senza termosaldatura, duplicano la resistenza del supporto. Il risultato è un prodotto che non teme i raggi solari e l’acqua, duraturo, anti macchia e lavabile con qualsiasi detergente.

Anche la nuova collezione di lavagne Wind, specifiche per l’esterno, ha come caratteristica la resistenza. La particolarità è data dal materiale della cornice: innnovativo, 100% ecologico e certificato. Si chiama fibra di legno ed è un impasto di legno compatto ad alta densità e impermeabile all’acqua perchè non ne permette l’infiltrazione. Il colore nero del supporto dura anche se soggetto agli agenti atmosferici grazie alla colorazione applicata direttamente in pasta. Le lavagne Wind sono disponibili nella versione da appendere e da terra.

Host è inoltre l’occasione presentare in anteprima il nuovo marchio D4 Style: una selezione e raccolta dei migliori prodotti del settore Ho.re.ca provenienti da tutto il mondo. I primi scelti per il lancio sono una collezione di lavagne d’autore, specifiche per locali, bar e fast food, ispirate a pittori e artisti. Ne sono un esempio le lavagne Monet, con cornice in oro e argento dall’eleganza bohemien. Oppure la Botero massiccia, rustica ma dalle forme armoniose.

DAG Style sarà presente ad HOST anche in veste di sponsor tecnico dei Campionati mondiali di pasticceria gelateria e cioccolateria e del Campionato mondiale di Cake designer organizzato dalla FIPGC. I suoi prodotti della linea Menu Moda sono stati scelti per supportare la giuria che selezionerà i migliori pasticceri del mondo.