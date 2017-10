DANZA: UN TENERO PASSO A DUE

Da qualche anno si sta diffondendo una particolare attività legata al mondo della danza presente in Europa che coinvolge neo-mamme impegnate in attività di danza mentre portano addosso, con supporti di diverso tipo, i loro bambini. Una donna che balla con un neonato è “un sistema danzante”, mamma e bimbo legati assieme cuore a cuore, pelle a pelle e inevitabilmente connessi.

Osservata da fuori è un’attività che può essere descritta in questo modo: un’opportunità per fare attività fisica subito dopo il parto e la possibilità di pensare a se stessa riprendendo contatto con il proprio corpo dopo nove mesi di gravidanza, mantenedo però quel legame con il figlio così importante nei primi mesi di vita.

Danzare con un bambino in fascia è una grande responsabilità perchè durante la danza si comunica la parte più intima di sé. Musica, ritmo, vibrazioni, emozioni, sono questi gli ingredenti in gioco. La mamma, ballando, raccoglie emozioni e sensazioni che possono aiutarla a recuperare la sua dimensione femminile. Le vibrazioni sensoriali del movimento corporeo nella musica vengono trasmette ad un piccolo fagotto che si lascia coinvolgere dal ritmo del cuore e della musica.

