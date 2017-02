DIRSI TI AMO A FIRENZE

Firenze è indiscutibilmente una delle città più romantiche del mondo, eletta tale dagli innamorati che la scelgono come meta per lune di miele, ricorrenze speciali, weekend a due e, ogni anno, per trascorrere San Valentino. La città è ricca di luoghi adatti a languide passeggiate e atmosfere sognanti, nonché di leggende appassionate.

Quando il fascino indiscusso di Firenze è accompagnato dal lusso sofisticato dell’Hotel Brunelleschi situato nel cuore del centro storico, un San Valentino speciale è assicurato. L’albergo accoglie gli ospiti in stanze eleganti, alcune con vista sulla cupola o sul campanile del Duomo e propone un pacchetto con cena gourmet in uno degli antichi saloni situati al primo piano dell’hotel.

Luoghi romantici e leggende d’amore a Firenze

Se è possibile stilare una classifica dei luoghi più romantici della città, il primo posto spetterebbe senz’altro a Piazzale Michelangelo, da cui si gode non solo una vista privilegiata sull’Arno, su tutto il centro di Firenze e sulle colline circostanti, ma anche punto panoramico per eccezione nel momento del tramonto. Che si tratti di affacciarsi alla balaustra dell’ampia terrazza o di sedersi sui gradini della scalinata, si potrà godere di un posto in prima fila per lo spettacolo che è Firenze, vista come nelle migliori cartoline.

E sempre parlando di panorami, il punto più alto della città è la maestosa cupola del Duomo, progettata dal Brunelleschi. È possibile salire fino alla sommità, e girare tutto intorno per una vista a 360 gradi sulla città. La bellezza di Firenze e il brivido per l’altezza renderanno l’avventura emozionante. Adatto a foto ricordo, baci appassionati e abbracci stretti per i più sensibili alle vertigini.

Immancabile a Firenze una visita al Museo degli Uffizi, scrigno di capolavori. Fra questi, la Venere del Botticelli, legata ad una commovente storia d’amore: pare che il volto armonioso della Venere fosse ispirato a quello di Simonetta Vespucci, di cui era innamorato il committente dell’opera Giuliano di Piero de’ Medici. Gli stessi lineamenti si ritrovano in altre opere di Botticelli, tanto da indurre a pensare che anche l’artista fosse innamorato della bella dama. La ragazza morì di tubercolosi a 22 anni e il quadro fu completato nel 1485, nove anni dopo la sua morte.

Una delle passeggiate che tutti gli innamorati apprezzano, è quella nei Giardini di Boboli (Oltrarno), fra terrazze, statue, sentieri, viali alberati, incantevoli aiuole e scenografiche architetture a cielo aperto. Luogo incantevole che ben si presta a confidenze appartate, furono creati dal Granduca Cosimo I de’ Medici nel 1537, per l’amatissima moglie Eleonora, dando indicazione che fossero a lei pari bellezza e maestosità. Fra i tanti angoli suggestivi, quello più adatto per un bacio è la Grotta del Buontalenti.

L’Oltrarno è il quartiere più autentico di Firenze, fra vicoli, botteghe artigiane e piazzette silenziose. Questa suggestiva ambientazione era teatro della leggenda romantica di Ippolito Buontalenti e Dianora de’ Bardi, di ricca famiglia benestante. I due innamorati vissero il loro amore in modo clandestino per la rivalità delle famiglie, fra baci rubati, arrampicamenti notturni e arresti, per arrivare ad una felice conclusione con le nozze.

Questi sono alcuni dei luoghi romantici e delle leggende d’amore di Firenze, ma ogni angolo del centro e del lungofiume si presta a costruire i propri ricordi personali in compagnia della persona amata.

Il pacchetto San Valentino include:

Uno o più pernottamenti in una lussuosa camera doppia; colazione a buffet; un dolce benvenuto in suite con pregiato cioccolato; un romantico set-up personalizzato con fragranza d’ambiente e fiori freschi preferiti; cena romantica a lume di candela (bevande incluse) la sera di domenica 14 febbraio 2016 servita negli antichi saloni dell’hotel con Selezione di musica d’atmosfera composta da artisti vari; due accappatoi in morbida spugna per l’utilizzo durante il soggiorno.

La proposta San Valentino è valida dal 10 al 15 febbraio 2016. Tariffe a partire da 219,00 Euro per persona.

Il menù degustazione di martedì 14 febbraio:

Sfogliatina di gorgonzola e speck; Chupito di Vodka Martini

Tartare di tonno marinato alla soia, salsa di pomodoro e zenzero, cerfoglio disidratato

Ravioli del Plin in salsa di arrosto

Pavé di manzo Fassona, salsa al Vino Porto, millefoglie di patate

Semifreddo al cioccolato profumato ai frutti rossi, coulis e cialda di arancia sanguinella

Acqua minerale con gas e senza gas

Caffè espresso

In abbinamento

Prosecco Valdo Doc Extra dry: 100% Glera

Villa Antinori Bianco, Az. Agr. Antinori: 50% Trebbiano e Malvasia toscani – 35% Pinot bianco e Pinot grigio 15% Riesling renano

Rosso di Montepulciano Sabazio Doc, Az. Agr. La Braccesca: 90% Prugnolo Gentile – 10% Merlot

Il menù è incluso nel pacchetto di San Valentino e verrà servito negli antichi saloni dell’albergo. È ideato dall’Executive Chef Giuseppe Bonadonna in collaborazione con il maître Alessandro Recupero.

