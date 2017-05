Gianni Clementi scrive per Paolo Triestino un ritratto divertente, originale e commovente, la cui storia incontra la Storia, accompagnata dalla musica di Lucio Battisti: EPPUR MI SON SCORDATO DI ME.

Dopo il grandissimo successo di pubblico e di critica della passata stagione – i sold out e le lunghe code al botteghino – lo spettacolo torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Vittoria dal 10 al 14 maggio.

La vita di Antonio, un cinquantacinquenne, ha preso una sua strada. Ma come è stato che si è scordato di sé? E se ci “ritorniamo in mente”, cosa vorremmo essere ancora e cosa non vorremmo più, di quello che siamo diventati?

Tutti abbiamo una colonna musicale della nostra vita, a percorrere ricordi ed emozioni. Antonio ci propone la sua, esilarante ed appassionata, stupita e commovente, affascinante ed amabilmente contradditoria.

Paolo Triestino è interprete e regista di questo entusiasmante allestimento che accompagna il pubblico in un susseguirsi di emozioni indimenticabili.

TEATRO VITTORIA

Stagione teatrale 2016 | 2017

10 | 14 maggio 2017

PAOLO TRIESTINO

In

EPPUR MI SON SCORDATO DI ME

Di Gianni Clementi

Regia PAOLO TRIESTINO

Teatro Vittoria

Roma, Piazza Santa Maria Liberatrice, 10 (Testaccio)

orario del botteghino: lunedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 20. Domenica dalle ore 11 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 18 (solo per lo spettacolo del giorno)