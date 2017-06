ESTATE DA MANGIARE: IDEE DI PICNIC

Torna la stagione dei pranzi nel prato, meglio se con lo spuntino giusto. Ecco le location e i gustosi cestini dei Romantik Hotels & Restaurants

Cestini ripieni di spunti e spuntini per un’Estate tutta da mangiare. Location meraviglia, tra parchi secolari, laghi, distese verdi o azzurre di mare. Angoli romantici per la coppia, baite di montagna per famiglia. I Romantik Hotels & Restaurants danno un gusto speciale al picnic, che con le attenzioni degli chef si trasforma in pic-chic. Ecco le loro proposte.

All’ombra degli uliveti umbri

Il panorama è mozzafiato. A valle il Tevere, poi colline lussureggianti, una pace che ha il gusto della festa primaverile. Il cuore del Romantik Hotel Tenuta di Canonica di Todi (PG) batte nel giardino con vista sulla natura, il fiume che corre verso Orvieto, ma anche la mano gentile dell’uomo con la Basilica della Consolazione di Todi. Nel giardino si può aprire la tovaglia e allestire un pic-chic a base di torta al testo della Tenuta di Canonica, farcita con formaggi o salumi tipici umbri, uova sode o frittate, plum cake salato ripieno di verdure, sfogliatelle farcite con zucchine e melanzane, dolcetti e biscottini, torta di mele, acqua e vino. Chi voglia esplorare i deliziosi dintorni può invece noleggiare una Vespa e raggiungere il Lago Trasimeno o salire verso i Monti Martani o il Parco Naturale del Monte Peglia, alla scoperta delle millenarie Abbazie. C’è chi preferisce farlo a cavallo, come butteri in vacanza, oppure più sportivamente in mountain bike. Ma anche una passeggiata a piedi regala contatti inaspettati.

Per informazioni: Romantik Hotel Tenuta di Canonica

Località Canonica, 75 – 06059 Todi (PG)

Tel. 075 8947545

Sito web: www.romantikhotels.com

Tra i tassi e i daini del monte Subasio

Una natura rigogliosa che accoglie daini, tassi, volpi, istrici: è l’habitat protetto intorno al Monte Subasio, 20 km di sentieri verdi e vivi, un luogo perfetto per il picnic di primavera. Il Romantik Hotel Le Silve di Armenzano, Assisi (PG) organizza insoliti itinerari per conoscere questo polmone d’aria fresca, e unisce alla scampagnata il Cestino delle Favole con insalata di orzo e farro e verdurine croccanti all’aceto balsamico mielificato, ciabatta fatta in casa al rosmarino farcita di caprino cremoso e tacchino arrosto, mini baguette con caciotta e prosciutto nostrale tagliato al coltello, frutta di stagione in trasparenza marinata al limone e zucchero di canna, mini muffin di mele renette con salsa di pere, mezzo litro d’acqua oligominerale e succo di pera (20 euro). C’è in alternativa il l’ancor più ricco Cestino dei Cuori, che contiene invece panzanella “insalata di pane” alle verdurine e gamberoni al sesamo, toast di pane al burro con salmone marinato in casa all’aneto, terrina di caccia al tartufo nero di Norcia e vinaigrette di limone, capresina in Spiedino con pomodori ciliegia, mozzarella di bufala e basilico, fragole al naturale con menta piperita, tortino al cioccolato, 1 bottiglia di spumante e 2 flute da champagne, mezzo litro d’acqua oligominerale e succo di pera (30 euro). Entrambi i cestini sono completi di tovaglioli, piatti, bicchieri, posate in materiale riciclabile e busta salva natura.

Per informazioni: Romantik Hotel Le Silve

Loc. Armenzano, 06081 Assisi (PG)

Tel: +39 (075) 8019000

Sui Murazzi di Venezia

Una lunghissima diga in pietra d’Istra, primo baluardo per proteggere la città dall’erosione del mare: era il 1700 quando la Repubblica di Venezia si dotò di una difesa dalle onde, che ancora resiste. Su questa lingua sul mare Adriatico la bicicletta scivola leggera, scenario ideale per un picnic all’aria aperta. Lo prepara il Romantik Hotel Russo Palace a Venezia Lido, riempiendolo con ciò che l’ospite preferisce. E aggiunge ai consigli per l’escursione anche la bicicletta, per poter pedalare ma anche passare un pomeriggio al mare, sostando tra le anse delle dighe oggi frequentate dai veneziani per fare il bagno e prendere il sole. Ma la bici è il mezzo più naturale anche per entrare nella natura delle due dighe di San Nicolò e degli Alberoni, da dove si vede tutta l’isola del Lido. Ideali alba e tramonto: i colori che Venezia regala ai mattinieri e a chi vuole portarsela negli occhi a dormire. Il cestino e il noleggio della bici hanno un prezzo di 15 euro a persona per tutto il giorno.

Per informazioni: Romantik Hotel Russo Palace

Riviera S. Nicolò 11/a, 30126 Venezia Lido

Tel. 041 5260519

Sui prati delle ville Palladiane

Un angolo suggestivo, dove i fasti architettonici del passato si specchiano sull’acqua. È una gioia per gli occhi pedalare lungo il fiume Brenta, un appuntamento primaverile da gustare con a bordo il cestino preparato dal Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Ponte (VE). Dentro mini sandwiches lattuga e formaggio, salmone affumicato, insalata di Kamut alle verdure, polpettine di tonno, acqua gassata e, per brindare, ovviamente le bollicine di un Prosecco locale. Intorno, le ville Palladiane e i loro giardini, la magia e perfezione del classicismo. Chi invece volesse prendersi una lunga pausa senza far nulla, può ripararsi nel grande parco dell’Hotel: silenzioso, verde, fresco. Il prezzo del cestino è di 50 euro a persona.

Per informazioni: Romantik Hotel Villa Margherita

Via Nazionale 416/417 – 30030 Mira Porte (Venezia)

Tel. 041 4265800

Picnic, bagno di fieno e massaggi

La perfezione sta nei dettagli, nelle piccole cose e anche in un pranzo frugale può nascondersi la felicità. Al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) il proprietario e chef Stephan Pramstrahler ne ha racchiusa molta nel cestino da picnic che porta la sua firma. Il pacchetto “Golosità d’inizio estate”, valido a maggio 2017 comprende il pernottamento con trattamento di mezza pensione in una romantica camera doppia Turm nella torre storica, un aperitivo di benvenuto sulla terrazza del gufo, una camminata verso il Maso Grottner con un cestino per il pranzo a base di asparagi (asparagi, prosciutto, uova, salsa bolzanina e un piccolo dessert), un rilassante bagno di fieno seguito da un massaggio parziale e, come speciale serata finale, un menu degustazione di 5 portate con vini abbinati. Il prezzo per 5 pernottamenti è di 723 euro a persona.

Per informazioni: Romantik Hotel Turm

39050 Fiè allo Sciliar (BZ)

Tel. 0471 725014

Merenda tirolese nella baita

L’orizzonte è tutto loro: delle Tre cime di Lavaredo. Le regine delle Dolomiti se lo sono preso e lo occupano con una forza ineguagliabile, ma a Dobbiaco (BZ) c’è anche il Romantik Hotel Santer, wellness hotel che ha saputo conservare l’anima allegra e l’ospitalità informale della stazione di posta. Si nota anche dai prodotti genuini che la famiglia Santer ha pensato per il Picnic, da consumare nella loro baita privata di caccia, ospitata da un magnifico alpeggio vicino al lago di Braies. La baita accoglie fino ad 8 persone e si raggiunge a piedi in circa un’ora e mezza. Ma non è una fatica la gita in barca a remi sulle acque cristallo del lago e per chi ha bimbi piccoli o non desidera camminare, c’è una jeep che accompagna sino alla baita. È lì che si può consumare un ricco pasto tirolese con speck, formaggi, salsicce affumicate, una fetta di strudel e un bicchiere di buon vino dell’Alto Adige. Un luogo da favola, la montagna come si vorrebbe vivere. Il prezzo di euro 40 a persona (minimo 2 – massimo 8 persone).

Per informazioni: Romantik Hotel Santer

Via Alemagna 4 39034 – Dobbiaco (BZ)

Tel. 0474972142

Picnic tra le ninfee o nella casetta

Picnic di coppia o allargato a tutta la famiglia? Al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ) si può persino scegliere, perché le location non sono tutte uguali. Nel grande parco del resort, una silenziosa distesa d’alberi secolari con un cuore di laghetto ricoperto da ninfee, le famiglie possono trovare prati ampi per giocare in tranquillità. Ma dedicata specialmente alla coppia che voglia un angolo romantico, c’è la “casetta delle dolcezze”: un rifugio con divano e morbidi cuscini che offre momenti di intimità.

E c’è da scegliere anche tra ben quattro tipi di cestino. Il Picnic De Luxe è per chi voglia portare sul prato la sciccheria delle bollicine e del pesce, in particolare 1 bottiglia piccola di champagne, fragole fresche, acqua minerale, mozzarella con spiedini di pomodoro, quiche, müesli in tegame, verdura cruda con salsa, spiedini di sandwich, brioche, insalata di cetrioli e gamberetti, rotolini di salmone, baguette (89 euro per 2 persone). Il Picnic romantico propone 1 bottiglia di prosecco, acqua minerale, melone, mozzarella con spiedini di pomodoro, rotolini di salmone, baguette, muffins (49 euro per 2 persone). Il Picnic family comprende vino, succo di frutta, acqua minerale, insalata di pollo, spiedini di frutta, insalata di pasta in tegame, salsicce di maialino, patate in mantello allo speck, muffins, nuggets, pane misto, caffè/latte e anche i più gettonati giochi per l’aria aperta, come una palla e un frisbee (95 euro per 2 adulti e 2 bambini). Infine col Picnic breakfast si possono gustare 1 bottiglia di prosecco, succo d’arancia, caffè, latte, salumi, prosciutto crudo, formaggio, burro, miele, marmellate, panini, macedonia, e un giornale da leggere all’ombra (39 euro per 2 persone).

Per informazioni: Romantik Hotel Stafler

Brennerstrasse, 10 39040 Mules/Campo di Trens, Vipiteno (BZ)

Tel. 0472.771136

