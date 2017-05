ESTATE SENZA PENSIERI COL PERSONAL MANAGER

L’ultima tendenza del turismo è vivere il luogo con una persona del posto e trasformare la vacanza in un’esperienza. Provare per credere al Boutique Hotel Ilio di Capo Sant’Andrea (LI), sull’Isola d’Elba, che mette a disposizione il “Personal Manager”

Quest’estate si viaggia leggeri, nella valigia e nella mente, perché il Personal Manager toglie ogni pensiero. Non si tratta dell’ultima app, ma di un esperto di viaggi in carne e ossa: è la guida – poco virtuale ma molto virtuosa – per scoprire l’Isola d’Elba per mare e per terra. Si chiama Maurizio Testa, isolano DOC e proprietario del Boutique Hotel Ilio di Capo Sant’Andrea, albergo diffuso – completamente rinnovato nel 2015 – con poche camere di charme, massaggi nel giardino immerso nella macchia mediterranea, atmosfera intima, ospitalità friendly e ritagliata su misura.

Più che una vacanza vi farà vivere un’esperienza da local alla scoperta di tradizioni, ritmi, suggestioni e sapori autentici, che solo chi abita questo territorio da sempre conosce. Potrete farvi prenotare una deliziosa cena sulla spiaggia nel ristorante più chic, un’escursione con la guida sui sentieri meno battuti del Parco Nazionale, l’ombrellone in spiaggia (senza dover puntare la sveglia all’alba), un wine tour con l’enologo in mezzo alle vigne dei migliori produttori, una gita in barca accompagnati da un “lupo di mare”, una seduta di snorkeling con un biologo marino che spiega flora e fauna incontrati galleggiando, un viaggio on the road a bordo di una 500 vintage, oppure on the sea per pagaiare lungo le baie color cobalto. E ancora: sconti sui traghetti, biglietti per gli eventi e passaggi sugli aerotaxi.

Inoltre come omaggio di benvenuto un prezioso vademecum con la top ten delle attrazioni dell’Elba e la HI GUIDE, dedicata esclusivamente ai migliori ristoranti del territorio. Per immergersi da subito nelle atmosfera di questo luogo magico si può navigare su http://www.visitelba.com/.

Dal 13 maggio 2017 prezzi a partire da 70 euro al giorno per la camera doppia Essential e a partire da 250 euro per la Suite inclusi prima colazione, wifi e parcheggio.

Dal 5 giugno al 15 giugno e dal 12 settembre al 24 settembre 2017 con l’offerta “Long Stay in Elba” la quinta notte di pernottamento è gratuita. Prezzi a partire da 360 euro per persona in camera doppia.

Per informazioni: Boutique Hotel Ilio

Capo S. Andrea – Isola d’Elba

Tel. 0565 908018

E-mail: booking@hotelilio.com