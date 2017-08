Chi ha bisogno del mare per ricordarsi della piena estate, quando c’è un fiume – anzi, Il Fiume – a fare da colonna sonora e cornice al giorno che dell’estate è il simbolo? Chi ha bisogno di slalomeggiare tra gli ombrelloni in spiaggia, cercando il mai così pertinente posto al sole, che finisce per scottare la pelle e non permette il relax necessario a godersi un grande classico della vacanza come il banchetto di ferragosto?

Non ne sentiranno certo la mancanza quanti decideranno di dare al 15 di agosto una possibilità di tradurre la tradizione nella lingua dei fratelli Luciano e Massimo Spigaroli, padroni di casa dell’Antica Corte Pallavicina, a Polesine Parmense (PR). A chi non è ancora partito, a chi è già tornato o a chi – semplicemente – ha fatto una consapevole scelta alternativa – il castello sul Po propone un modo per festeggiare in compagnia il giorno più caldo dell’anno, all’interno di una sala vetrata vista paradiso con un menu tutto speciale creato per l’occasione da uno chef stellato.

Martedì 15 agosto, l’aperitivo tipico nell’aia apre la strada del Ferragosto Stellato con Culatello di Zibello, coppa lunga della Bassa, strolghino di Culatello, salame gentile, spalla cotta di maiale nero con torta fritta, coni di verdure fritte dell’orto, bottoncini da pagliaccio, polpettine, alucce di faraona panate, focacce e pani speciali fatti con il grano della casa. A questo punto, la tavola dell’Emilia Romagna è pronta per il decollo con Il battuto di gamberi, piedino di maiale, agrumi, salsa al prezzemolo e germogli, Il risotto mantecato ai peperoni dolci, gocce di salsa verde e tosone, Le due cotture dell’anatra, pesche arrostite, peperoni e lavanda. In chiusura, Il buffet di dolci, la frutta, i gelati e i sorbetti, Il caffè, gli infusi e la frutta sotto spirito. Ferragosto Stellato è offerto al prezzo di 70 euro a persona, vini esclusi. Info e prenotazioni allo 0524/936539.