FINCHÉ LA BARCA VA… SALIAMO A BORDO

Dalla Sardegna al Lago di Garda, escursioni sulle coste più straordinarie d’Italia. Per salpare e lasciarsi guidare dalle emozioni tra i segreti del mare.

Il vento profuma di mare, soffia sulle vele e accompagna il senso di libertà che si vive mentre ci si allontana dalla terraferma per lasciarsi cullare dalle onde. Un’esperienza in barca è un viaggio esclusivo tra i segreti del mare, a volte alla scoperta di spiagge, cale e luoghi inaccessibili o punti di vista esclusivi. Ecco i posti più straordinari dove salpare a bordo di un veliero e tuffarsi nella bellezza di acque paradisiache, navigando lungo costiere ed insenature sorprendenti.

Gita in veliero e finger food deluxe, a Maratea (PZ)

Un veliero che taglia le onde, davanti la distesa d’acqua leggera e scintillante di Maratea e mentre si naviga verso l’orizzonte e i luoghi segreti del mare, il piacere di condividere un pic-nic deluxe nella libertà di una giornata di sole. È l’esperienza magica che si vive scegliendo una vacanza all’Hotel Villa Cheta di Maratea (PZ), una villa Liberty, affacciata sul Golfo di Policastro che ai suoi ospiti offre anche un’incantevole gita in veliero alla scoperta delle bellissime calette selvagge che si scorgono lungo la costa affacciata sul Tirreno. Con a bordo, il finger food della tradizione gastronomica lucana: insalata di farro, involtini di verza e verdure bio, insalatina di baccalà, patate e peperoni cruschi di Senise, torte rustiche con salumi e formaggi lucani o veg, e le crostate con marmellate artigianali. Prezzo a partire da 70 euro a persona per la giornata in barca. (0973 878134, info@villacheta.it, www.villacheta.it)

Solcare le onde sul mare più bello d’Italia, a Chia (CA)

In barca sul mare più bello d’Italia, quello di Chia (CA) bagnato da rocce primordiali nella punta più a sud della Sardegna ed appena eletto ai primi posti della Guida Blu di Legambiente. Un luogo selvaggio e straordinario, tra isole, calette nascoste e spiagge da scoprire. Si parte dall’Hotel Aquadulci in località Spartivento, per raggiungere la Goletta Milmar, un affascinante veliero di 20 metri in legno, costruito nel 1973. Si salpa alle 10.00 dal porto di Teulada, ma l’itinerario dipende dal vento. Se soffia verso sud est si naviga verso Capo Malfatano, una piccola collina nel mare azzurro trasparente dominato da una torre, poi Tuerredda e Perdalonga, dai fondali cristallini e la spiaggia selvaggia tra piante di mirto e lentisco. Una sosta per pranzo, a base di spaghetti ai frutti di mare, pane carasau, frutta fresca, per poi riprendere il viaggio nel pomeriggio verso l’Isola Rossa, per passare all’area tra Porto Scudo e Porto Zafferano, raggiungibili solo via mare e per dieci mesi all’anno off limits perché aree Nato. Quando non c’è Scirocco il capitano Roberto Puccheddu, sardo doc di Teulada, e il marinaio siciliano Simone La Malfa scelgono di navigare verso sud ovest, alla scoperta dell’Isola Rossa, Porto Pirastu, con la spiaggia circondata dagli scogli e Porto Scudo all’interno del poligono militare con il suo mare turchese intenso, fino allo strapiombo di Capo Teulada, il punto più a sud dell’isola e Cala Zafferano. Prezzo della gita in barca a partire da 80 euro a persona. Prezzi per il soggiorno a partire da 75 euro a persona al giorno in trattamento di mezza pensione. (Tel. 070 9230555, info@aquadulci.com, www.aquadulci.com)

Tra i luoghi selvaggi dell’Isola d’Elba

Navigare dove acque cristalline sfiorano i luoghi più selvaggi dell’Isola d’Elba. È l’esperienza organizzata per gli amanti della natura più autentica dal personal manager del Boutique Hotel Ilio, immerso nella rigogliosa vegetazione dell’isola, a Capo Sant’Andrea (LI). Si parte al mattino da Marciana Marina e si fa rotta verso est per arrivare a Punta Fetovaia, la cui spiaggia con sabbia di granito a grana rossa appare nascosta dietro il promontorio. La sosta per il pranzo si fa nello splendido Golfo della Fetovaia, dove tuffarsi tra acque blu. Il Boutique Hotel Ilio è un albergo diffuso costituito da un nucleo centrale con terrazza panoramica da cui si aprono brevi percorsi per le 20 camere ricavate in costruzioni tipiche e con salotti sotto il cielo d’estate all’ombra di piante di alloro e corbezzolo. Il costo per un’escursione in barca per la giornata è di 50 euro, per noleggiarla tutta di 700 euro. Per il soggiorno: da luglio prezzi a partire da 125 euro per camera Essential al giorno con prima colazione. A settembre a partire da 70 euro per camera Essential al giorno con prima colazione (Tel. 0565 908018, booking@hotelilio.com, www.hotelilio.com)

Il Lago di Garda con lo skipper

Il Lago di Garda e i suoi meravigliosi scenari sono la location speciale per tour in motoscafo, guidati da uno skipper che accompagna alla scoperta dei luoghi più affascinanti del lago. Le sue acque su cui si specchiano le rocce dei monti circostanti si possono ammirare dalle finestre del Lido Palace di Riva del Garda (TN), che le incorona con il suo grande parco di 12.500 mq. Un luogo raffinato da cui partire per tour in barca esclusivi e riservati (il motoscafo è per massimo 4 persone a bordo) tra paesaggi suggestivi. E poi tornare nell’hotel 5 stelle per vivere lussuosi momenti di esclusivo benessere nella sua CXI SPA. Fino al 15 settembre 2017, il giro in barca di 1 ora con skipper è al prezzo di 160 euro. Per il soggiorno, prezzi per persona a partire da 379 euro al giorno in Premier Double Room con trattamento di pernottamento e prima colazione (Tel. 0464 021899, info@lido-palace.it, www.lido-palace.it)

La Laguna più romantica su un motoscafo esclusivo, a Venezia

Venezia da scoprire da punti di vista insoliti e fuori dalle folle di turisti. Il tour parte dal Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte (VE), villa veneta del XVII secolo sulla Riviera del Brenta, a pochi km dalla città più romantica del mondo, a bordo degli esclusivi motoscafi di lusso in legno dell’hotel. Un viaggio alla scoperta della Laguna di Venezia e delle sue isole: Murano, famosa per le sue vetrerie, Burano, dove nascono i delicati merletti ricamati al tombolo, e Torcello, uno dei più antichi e prosperi insediamenti della laguna. C’è poi il tour guidato “Magica Venezia” per visitare la città dal Canal Grande sino ai più suggestivi canali minori, tra i celeberrimi ponti e palazzi della Serenissima. Per una giornata al mare, lontani dal turismo di massa, l’ideale è l’escursione ad Alberoni – Lido di Venezia. La spiaggia, pur essendo a mezz’ora dal centro storico della città, gode di un’atmosfera magica e fuori dal tempo: il luogo ideale per rilassarsi, tra sabbia fine, l’oasi naturalistica protetta del WWF, il golf club di Venezia, la diga foranea in pietra d’Istria, la pittoresca piazzetta sulla laguna. Prezzi su richiesta. (041 4265800, margherita@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com)