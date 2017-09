FINE ESTATE IN RELAX AL NAUTILUS FAMILY HOTEL

Gustare a Pesaro il relax di settembre, in un luogo ideale per una vacanza in famiglia: il Nautilus Family Hotel sarà una meta ideale dove divertirsi e rilassarsi con i bambini prima di affrontare gli impegni scolastici oppure ritagliarsi un break di fine estate per gli ultimi bagni al mare!

Pesaro è la località perfetta per passare una vacanza in famiglia, breve o lunga che sia. La città offre una ricca serie di negozi, ristoranti e attrazioni culturali tutte da scoprire. Nel raggio di pochi kilometri la cittadina marchigiana offre paesaggi bucolici, dolci colline con castelli medioevali. Come Gradara, la rocca fortificata più nota e vicina che vanta un borgo rinascimentale da cartolina, teatro di eventi in costume ed una serie di divertimenti per grandi e piccini (Parco Oltremare, Acquario di Cattolica Le Navi).

Pesaro vanta una spiaggia lunghissima di sabbia fine e pronta ad ospitare castelli di sabbia, sfide di racchettoni, partite di beach tennis e beach volley. Inoltre, il mare di Pesaro anche nel 2017 ha ottenuto, per il tredicesimo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu, che attesta la qualità delle acque del mare. Immancabile una passeggiata sul lungomare per ammirare la grande sfera bronzea, ribattezzata dai pesaresi ‘palla’ di pomodoro e realizzata dallo scultore Arnaldo Pomodoro.

Il Nautilus di Pesaro, aperto tutto l’anno, è pronto a soddisfare le esigenze e le richieste sia dei piccini che dei più grandi. L’hotel in legno più alto di Europa offre servizi ad hoc per le famiglie che viaggiano con bambini ed è dotato di biberoneria, Baby & Teen Room, area giochi nell’area verde esterna, ludoteca interna e due differenti organizzazioni: Baby (0-4 anni) e Junior (5-12 anni).

Nautilus Family Hotel **** Viale Trieste 26, Pesaro (PU) – Tel. 0721 389001 nautiluspesaro.edenhotels.it

***

Promozione “Summer for Family”: Il Nautilus Family Hotel propone un pacchetto completo, ricco di servizi per tutta la famiglia e i bimbi fino ai 14 anni sono gratis!

Il pacchetto comprende: soggiorno in camera comfort, trattamento Soft All Inclusive (colazione a buffet dolce e salata con pasticceria artigianale, pranzo o cena a 3 portate con menù a scelta carne, pesce, vegetariano, ricco buffet di verdure e legumi, frutta e dolci artigianali; bevande ai pasti acqua, vino locale birra e soft drinks; open bar con soft drinks alla spina self service dalle 08:00 alle 23:00; snack dalle 11.30 alle 12.30; tea time con piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30), sconto del 20%, bambino gratuito, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini – quota pacchetto a partire da €99,00 a persona a notte in camera doppia comfort. Offerta valida dal 3 al 26 settembre 2017. L’offerta, non cumulabile con altre offerte o promozioni in corso, è soggetta a disponibilità.