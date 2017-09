FIRENZE CULLA DI ARTE CONTEMPORANEA E DESIGN

Firenze non è solo “culla del Rinascimento”: riunisce artisti di tutto il mondo per dar vita alla Florence Biennale, Mostra Internazionale d’Arte contemporanea. Dal 6 al 15 ottobre alla Fortezza da Basso si terrà l’undicesima edizione, dal tema attuale e virtuoso: “Earth: creatività e sostenibilità”.

Gli appassionati della città del giglio sanno quale fosse il suo ruolo di luogo privilegiato di buon gusto e cultura durante il Rinascimento, meta dei migliori artisti per fermento e scambio artistico fecondo. Oggi è ancora così, con i suoi bei musei che accolgono mostre e iniziative di ogni tipo. In particolare durante la settimana della Biennale la città pullula di tendenze e si popola di appassionati e addetti ai lavori nel campo dell’arte contemporanea,

La Florence Biennale

È la principale esposizione di arte contemporanea a Firenze, una vetrina d’eccellenza per la produzione artistica contemporanea a livello internazionale. È una manifestazione multi-culturale e multi-disciplinare che ogni due anni accoglie le principali forme di espressione artistica (disegno e calligrafia, pittura, tecnica mista, scultura, arte ceramica, arte tessile, gioiello d’arte, fotografia, arte digitale, video arte, performance e installazione d’arte) e anima la città medicea con un programma di eventi collaterali quali conferenze, mostre, performance e iniziative didattiche che offrono ad artisti e visitatori diverse opportunità di incontro e confronto sui vari aspetti dell’arte e della cultura, focalizzando l’attenzione sul tema dell’edizione in corso.

Il tema 2017 è “Earth: creatività e sostenibilità”. Creatività e sostenibilità come princìpi fondanti di un “ecosistema” di arte e cultura in cui prevalga il rispetto della natura e di tutte le forme di vita sulla Terra. Differenze culturali e biodiversità sono parte di un processo evolutivo nella cui realizzazione hanno un ruolo chiave i musei, le gallerie d’arte, le associazioni e fondazioni, le scuole, gli editori e altre organizzazioni. Inoltre il patrimonio dell’umanità, sia esso culturale o naturale, viene salvaguardato attraverso programmi di conservazione e sviluppo sostenibile, e l’artista ha un ruolo importante anche nella produzione di materiali ecologici o in progetti di riciclo e bonifica ambientale, dalla coltivazione sostenibile e biologica al commercio equo-solidale, dai processi manifatturieri nel rispetto dei diritti umani e altro. Arte e cultura sono così risorse per possibili approcci innovativi tesi alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile in armonia con la natura.

Nel corso di ogni edizione, gli artisti distintisi nelle categorie artistiche di riferimento ricevono, quali vincitori individuati tra i finalisti per le opere in concorso, il Premio Internazionale “Lorenzo il Magnifico”, assegnato da una Giuria Internazionale costituita da personalità di rilievo del mondo dell’arte e della cultura.

