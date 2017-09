FIRENZE: INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS

Proclamati i vincitori della sesta edizione dell’ International Chocolate Awards Italia/Mediterraneo – La Cerimonia di Premiazione si terrà a Firenze il 24 Settembre 2017 presso l’Educatorio del Fuligno

Moltissimi ori all’Italia, solo per citarne alcuni: Guido Castagna con la “Gianduja Fondente”; Andrea Slitti con le “Mandorle d’Avola ricoperte di cioccolato al latte”; il “Buongiorno alla Nocciola” di Piccola Pasticceria; Luca Mannori con la Tavoletta “Nicaliso 72% con pepe Selim e fiore di sale di Bali” e molti altri in un tripudio di grande creatività ed innovazione, testimonianza che il mondo del cioccolato e dell’alta pasticceria è sempre in grandissimo fermento.

L’International Chocolate Awards ha annunciate i vincitori dell’edizione 2017, round Italia e Bacino del Mediterraneo. Le sessioni di giudizio si sono svolte a Firenze dal 16 al 20 Marzo scorso, presso la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu. I collegi giudicanti – composti da molti chef e pasticceri di fama internazionale, chocolate taster certificati, sommelier e giornalisti – hanno valutato oltre 200

specialità provenienti da: Croazia; Cipro; Egitto; Grecia; Israele; Italia; Malta; Marocco; Portogallo, Spagna; Turchia; Emirati Arabi e Africa del nord est.

La prestigiosa competizione internazionale – strutturata per essere assolutamente indipendente, imparziale e no profit – è stata fondata da Martin Christy (GB) , Monica Meschini (Italia)e Maricel Presilla (USA), tre tra i maggiori esperti di cacao e cioccolato del mondo. Come spiega Monica Meschini, Responsabile dell’Italia e del Bacino del Mediterraneo: “Il nostro obiettivo è quello di riunire i massimi esperti

mondiali del settore e, tramite un sistema di giudizio ”alla cieca”, avere un’opinione completamente imparziale, che possa poi essere anche di stimolo al miglioramento dei prodotti esaminati. I partecipanti infatti ci chiedono il nostro feedback sulle loro creazioni e comunque è doveroso sottolineare che le regole di ammissione alla competizione sono molto rigide, non accettiamo, nella composizione delle ricette, alcun additivo, o elemento chimico di qualsiasi sorta e, anche dopo la proclamazione dei vincitori, effettuiamo periodicamente dei controlli a campione“.

Le categorie in gara sono state circa 50, un percorso a tutto tondo che prevedeva la degustazione di tavolette in purezza ed aromatizzate, gianduiotti, praline, ganches, tartufi, cremini, drageés e creme spalmabili.

La piramide dei premi è suddivisa in tre categorie oro, argento, bronzo e Winner Overall. Il sistema di giudizio è anonimo – anche i prodotti esaminati vengono privati di ogni riconoscimento e incarto, per garantirne la totale anonimità. Sono identificati da un codice alfanumerico – e completamente digitalizzato. A proposito del riscontro da parte della Giuria, Martin Christy ha commentato: “Ancora una

volta la Giuria è rimasta impressionata dalla qualità e abilità straordinaria dei maestri cioccolatieri Italiani , in particolare ha colpito la loro grande capacità nel creare prodotti come la gianduja e anche molte specialità composte da nocciole di diversa tipologia e provenienza , cosa che si incontra raramente in altre parti del mondo.E’ stato un grande piacere vedere un incremento di partecipazione delle aziende provenienti dal Bacino del Mediterraneo, con il risultato di avere tra i vincitori Israele, Dubai, Tunisia e Croazia, che hanno ben rappresentato la grande qualità delle ricette e degli ingredienti che compongono le loro specialità. Infine, desidero

ringraziare di cuore tutte le aziende che ci seguono da anni e che ci hanno mostrato sempre grande fiducia e riconoscimento per il lavoro che portiamo avanti”.

La Cerimonia di Premiazione si terrà a Firenze il 24 Settembre 2017, presso l’Educatorio del Fuligno in Via Faenza 48, dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Saranno presenti tutti i vincitori, con i loro prodotti, e tutti i giudici che li hanno esaminati.

I vincitori parteciperanno di diritto alla finale mondiale che si terrà a Londra ad Ottobre 2017 ed avranno anche la possibilità di esporre i loro prodotti nel Winners’ Village del “The Chocolate Show” di Londra dal 13 al 15 Ottobre.

La lista completa di tutti i vincitori, divisi per categorie, è on line sul sito ufficiale:

http://www.internationalchocolateawards.com/it/2017/04/italianmediterraneanwinners-

2017/