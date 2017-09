FOLIAGE, PER INNAMORARSI DELL’AUTUNNO

Le foglie che sembrano accendersi, i sentieri coperti di giallo e arancio, la natura che si diverte con tocchi Impressionisti. È tempo di camminare nei boschi per vedere i colori d’autunno, ossia il foliage, un turismo tutto per gli occhi. Ecco qualche idea per accompagnare le escursioni nelle foreste più belle e colorate d’Italia.

Castello di Petroia

I boschi, qui, sono gli stessi che vide San Francesco in cammino da Assisi. Sono silenziose distese di lecci, cerri e querce i 300 ettari intorno al millenario Castello di Petroia a qualche chilometro da Gubbio (PG), dove per l’autunno si organizza anche una esclusiva caccia al tartufo. Accompagnati da un cercatore esperto e dal suo bracco, si percorrono i sentieri tra i colori d’autunno, e intanto si scova il prezioso fungo, pronto per essere spazzolato e cucinato in un’esperienza davvero avvincente. La caccia al tartufo si può sperimentare dalla ricerca sino alla tavola soggiornando al Castello di Petroia dal 1° ottobre al 22 dicembre 2017. Un’offerta speciale, che include due ore di caccia con Cesare e il suo cane Stella, una cena completa di vini Doc dell’Umbria e quattro portate ovviamente a base di tartufo fresco, preparata dallo chef stellato Walter Passeri. Il prezzo per 2 ore di caccia al tartufo più cena è di 80 euro a persona.

Per informazioni: Castello di Petroia

Tel. 075 920287

E-mail: info@petroia.it

Sito web: www.petroia.it

Area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm

Castagneti arancio e rosso vivo sono quelli che si attraversano nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm, sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Qui l’arrivo è spettacolare forse più dell’escursione tra le foglie che hanno cambiato colore, perché l’autunno è tempo di Törggelen, l’usanza contadina che consiste nel passare di maso in maso, assaporando ricette tradizionali, caldarroste, mosto dolce e vino novello. Un’occasione unica, per tutto il mese di ottobre 2017 fino all’inizio dell’Avvento, per immergersi tra i sentieri che si inerpicano tra le splendide vette dolomitiche, soffermandosi nelle antiche Buschenschank, cioè le osterie contadine o nelle confortevoli Stuben dai rivestimenti in legno. Ogni sosta è una festa, in cui assaggiare i sapori dolomitici, come i salamini affumicati, lo speck, il pane di segale croccante. E tra i cammini da non perdere per il Törggelen ci sono gli 11 magnifici chilometri del Sentiero dei masi di Aica di Fiè, che con i suoi saliscendi attraversa vigneti, castagneti e un bosco misto e arriva a terrazze panoramiche da cui ammirare il trionfale massiccio dello Sciliar.

Per informazioni: Alpe di Siusi Marketing (Seiser Alm/Südtirol)

Tel. 0471 709600

E-mail: info@alpedisiusi.info

Sito web: www.alpedisiusi.info

Val d’Ega

Ai piedi delle vette di Catinaccio e Latemar il sottobosco vivo, gli animali che giocano a nascondersi, le foglie che mutano colore: sono foreste tra le più ricche e belle d’Europa. La Val D’Ega (BZ), nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, invita a passare una settimana negli strepitosi boschi del Latemar, con guide esperte per non perdersi nulla di questa tavolozza d’autunno. E lo fa con un pacchetto valido dal 23 settembre al 7 ottobre 2017, con tredici strutture aderenti tra hotel e appartamenti e prezzi a partire da 356 euro a persona in mezza pensione. Sono le settimane Natura e Bosco, con escursioni tra i tesori autunnali in boschi e prati, osservazione mattutina o notturna degli animali e colazione sulle sponde del Lago di Carezza, merende al maso e spuntini in baita. Dal 23 settembre all’8 ottobre 2017 ci sono anche le Settimane Culinarie Natura e Bosco, dedicate agli amanti della selvaggina. L’autunno con i suoi profumi, i suoi frutti maturi, le erbe e i funghi regala tanti gustosi ingredienti per arricchire le pietanze di carne, da godersi ammirando un panorama spettacolare sotto il Catinaccio e il Latemar. Alla gustosa iniziativa aderiscono dieci ristoranti.

Per informazioni: Val D’Ega Turismo

Tel. 0471 619500

E-mail: info@valdega.com

Sito web: www.valdega.com

Excelsior Dolomites Life Resort****S

Come montagne infiammate di colore: sono le Dolomiti dopo l’estate, Patrimonio Mondiale UNESCO da vivere per tutto l’anno. Sono color ambra i boschi del parco naturale di Fanes-Senes-Braies e per immergersi in queste visioni da Impressionisti dal 10 settembre al 22 ottobre 2017, l’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) ha preparato un Late Summer super attivo. Il programma settimanale con pensione benessere ¾, prevede una selezione esclusiva di escursioni e passeggiate guidate, attività sportive e fitness di gruppo, tour in mountain bike, servizi speciali per i bambini, vantaggi per praticare golf e pic-nic nel parco. Inoltre, prenotando direttamente all’Excelsior Resort, è incluso l’uso gratuito del centro benessere, il Castello di Dolasilla con i suoi 5 piani di wellness e i suoi 1300 mq, un buono omaggio SPA di 40 euro a persona e il miglior prezzo assicurato per le camere. Il costo del pacchetto Late Summer è a partire da 721 euro a persona per una settimana.

B&B Il richiamo del bosco

Un angolo di pace protetto da distese di querce, faggi e castagni, dove svegliarsi ascoltando i rumori dell’autunno. A 15 chilometri da Parma, sui pendii di Sala Baganza, c’è il delizioso B&B Il Richiamo del Bosco, immerso nel Parco Regionale dei Boschi di Carrega, riserva di caccia privata prima dei Farnese, poi dei Borbone. Qui la duchessa Amalia si era ritagliata il proprio incantevole buen retiro, imitata da Maria Luigia, che amava allontanarsi dalla città per rifugiarsi in questo paradiso verde tra caprioli, ricci e scoiattoli, con laghetti e piccoli sentieri. I prezzi partono da 80 euro in camera matrimoniale e comprendono una ricca prima colazione a buffet e un aperitivo di benvenuto.

Per assaporare l’autunno a tavola, invece, all’agriturismo La Macchia Tonda di Calestano (PR) il menù propone ricette a base di tartufo nero di Fragno.

Per informazioni: Il Richiamo del Bosco

Tel. 0521 338699 – 335 8388895

E-mail: info@ilrichiamodelbosco.it

Sito web: www.ilrichiamodelbosco.it