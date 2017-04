FUCHSIA: COLORE O PERCEZIONE?

E’ notizia recente quella di un ingegnere aerospaziale e del suo progetto chiamato “Synesthesia Mask“: una maschera che traduce ogni visione in profumo, decifrandola tramite la sua composizione cromatica. Per fare questo si stabiliscono alcuni assiomi a priori: il colore verde è associato al pino, il pompelmo al rosso, la lavanda al blu. Scorrendo con il sensore qualsiasi oggetto colorato, se ne ricava una sintesi olfattiva: il profumo delle cose!

Il colore associato al profumo può essere solo un’ evocazione, oppure un ‘immediata associazione mentale. Come FUCHSIA BALLERINA, il nome della fragranza creata da Helan, dedicata alla pianta sacra agli Incas che prende il nome, fuchsia, proprio dal colore dei suoi fiori. Un fragranza avvolgente, vivace, direi allegra che racconta di Arance, Ciliege e Frutti esotici uniti alla mandorla, mai invadente. E non stupisce che contenga fiori a profusione dal tenero Mughetto alla sensuale Freesia, alla Rosa di Turchia fino alla delicata Fuchsia, in armonia perfetta con le note speziate di Ambra, Muschio bianco e Cannella. FUCHSIA BALLERINA è un mattino d’estate, nel giardino della nostra infanzia, con il cielo “liquido” e un’emozione fluida. Colore o percezione?