a famiglia Harrison è orgogliosa di annunciare l’uscita di George Harrison – The Vinyl Collection, il boxset che per la prima volta raccoglie tutta la carriera solista di Harrison.

Il cofanetto include tutti i 12 album in studio di George con le grafiche originali, oltre all’oramai classico Live In Japan (2LP) e 2 picture disc 12’’ di ‘When We Was Fab’ e ‘Got My Mind Set On You’. Tutti gli album sono stampati in vinile 180gr e sono racchiusi in un box rigido con copertina lenticolare in edizione limitata. Sia le rimasterizzazioni fatte partendo direttamente dai nastri analogici che il taglio dei vinili sono stati realizzati nei leggendari Capital Studios per garantire la miglior qualità audio possibile. I vinili che compongono la raccolta saranno disponibili anche singolarmente (il triplo LP di All Things Must Pass sarà in edizione limitata).

La biografia di George Harrison I Me Mine fu pubblicata per la prima volta nel 1980 e venne realizzata attraverso la conversazione con l’amico e addetto stampa dei Beatles, Derek Taylor, George Harrison racconta la sua vita, dalla sua educazione a Liverpool agli esordi della Beatlemania, alla sua spiritualità e filosofia. Questa nuova versione estesa del libro racconta l’intera carriera di Harrison anche attraverso le note a 141 canzoni. I testi scritti a mano sono riprodotti a colori e nelle 632 pagine trovano posto anche nuove fotografie finora inedite.

George Harrison – The Vinyl Collection contiene:

Wonderwall Music (1968) | 1 LP

Electronic Sound (1969) | 1 LP

All Things Must Pass (1970) | 3 LP *limited edition piece

Living In The Material World (1973) | 1 LP

Dark Horse (1974) | 1 LP

Extra Texture (1975) | 1 LP

Thirty Three & 1/3 (1976) | 1LP

George Harrison (1979) | 1 LP

Somewhere in England (1981) | 1 LP

Gone Troppo (1982) | 1 LP

Cloud Nine (1987) | 1 LP

Live In Japan (1992) | 2 LP

Brainwashed (2002) | 1 LP

Picture Disc 12” di ‘When We Was Fab’ e ‘Got My Mind Set On You’ (non disponibili singolarmente)

Lo strumento migliore per ascoltare la Vinyl Collection sarà il giradischi “George Harrison Essential III” disegnato da Pro-Ject Audio Systems, uno dei leader del settore. L’artwork è stato progettato dallo Studio Number One sulla base di un’esclusiva litografia del 2014 di Shepard Fairey. Saranno disponibili solo 2500 pezzi al mondo.