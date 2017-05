Una storia di amore ed arte, nasce così la prima collezione “GIADA CURTI RESORT” che sarà presentata il 19 Maggio durante Sì Sposaitalia, l’appuntamento più glamour della Milano Bridal Week.

Misteriosa, intensa, affascinante una collezione dalle mille sfumature. Tinte sgargianti negli abiti dallo stile etnico-bohemien, accessori vistosi nappe, frange e piume fanno da cornice ad ogni outfits.

Preziosi pizzi rebrodè incantano e si intarsiano con le righe ed i fiori, fondendosi in un fantasioso gioco di sovrapposizioni inusuali quasi surrealistiche.

Una palette di colori a volte illuminata da lampi di bianco o da un lampo di rosso fuoco, tinge la collezione dai tagli sapienti e dalle silhouette sartoriali. Abiti ricercati , mini dress accattivanti, tubini eleganti, stampe floreali per le gonne della collezione #giadacurtiskirtcollection, rendono ogni scelta forte ed indipendente in puro stile Frida

Una camicia da uomo, su una gonna di duchesse di seta, crea un inedito look dallo spirito rivoluzionario espressione dell’avanguardia femminile e dell’esuberanza artistica. Una collezione che mixa elementi cosmopoliti a quelli della tradizione. Giada Curti … dieci anni di Haute Couture, per creare “oggi” una collezione di Prêt a Couture,

per le boutique esclusive di tutto il mondo.

“FRIDA”

“Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia”

Collezione Spring/Summer 2018