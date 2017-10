IL GIOCO DELLE DONNE: UNA PASSIONE INFINITA

Il gioco è rosa: in Italia sono tantissime le donne che sono rimaste ammaliate dalla possibilità di vincere, molte poi sono persino diventate campionesse virtuali di un tavolo da poker ed altre invece studiano le partite per poter puntare sulla giocata vincente.

Mogli, madri, amanti e fidanzate: età media 50 anni, quasi tutte giocano per passione, poche per necessità, alcune per avere un hobby. Appassionate sin da giovani a gioco come il Lotto o la Lotteria Italia adesso con il gioco diventato virtuale quasi tutte hanno cambiato attitudine. Trovi le donne ad un angolo di bar a giocare con le slot machine, le vedi entrare di corsa in sala scommesse o le incontri al tavolo del Bingo.

I numeri del gioco in rosa sono veramente interessanti infatti da quando il gioco è disponibile sullo smart tantissime sono coloro che si connettono ad internet per giocare e molte sono le donne che si sono appassionate a book of ra slot .

Internet, donne e digitale pare siano una vera e propria accoppiata vincente: forum e social fanno il resto ed infatti i gruppi dove si parla di come poter trovare una strategia vincente e ci si scambiano consigli sono molto più frequenti rispetto a quelli maschili, la solidarietà è donna anche per quanto riguarda il gioco. Sembra proprio così! Tra le donne poi, rispetto agli uomini, pare siano meno coloro che si ammalino di compulsività, il motivo non è dato sapere ma cosa certa è che molte sono le giocatrici che nonostante la passione sfrenata riescono a tenere ben saldi i piedi nella realtà. Gli uomini spesso invece cadono nel gioco d’azzardo compulsivo e ne diventano dipendenti.

Moltissime delle donne che giocano e vincono preferiscono investire i fondi ottenuti dal poker, dalla slot o da una delle tante lotterie esclusivamente in acquisti legati al mondo beauty o moda. Se non di rado a giocare sono le donne con una cultura medio alta, giocatrici per passione e sopratutto per svago dall’altro abbiamo un caso complicato che è quello legato alle donne insoddisfatte.

Divorziate e separate, lavoratrici sottopagate, migranti ed care-givers spesso si lanciano a capofitto alla ricerca di sogni facili ed ovviamente l’azzardo è capace di vendere sogni. Giocatrici “sommerse”, quasi invisibili, appartenenti ad una fascia sociale particolare quella dove povertà, abusi e violenze spesso sono presenti nei vissuti quotidiani, donne quasi invisibili al resto del mondo, appassionate di speranza investono i pochi spiccioli in uno dei tanti giochi virtuali o fisici.

La solitudine spesso è l’unica compagnia di queste donne con i figli cresciuti in fretta ed il gioco, se gestito bene può essere una ottima alternativa. Se invece si guarda una fascia d’età giovane ci si rende conto che anche le ragazze ci sanno fare con le slot e sopratutto investono poco. Le donne appassionate d’azzardo sono molto più attente ed accorte rispetto agli uomini ed è questo forse uno dei motivi per cui è raro che diventino dipendenti.