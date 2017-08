GUATEMALA, DOVE OSANO GLI AQUILONI

La sensazione di libertà e gioia pura che si prova tenendo saldamente un aquilone che si libra nel cielo: la perfetta sintesi tra desiderio di volare e capacità di dar vita a un sogno. Non a caso si tratta di un gioco conosciuto dai bambini di tutto il mondo, che l’aquilone sia un perfetto oggetto dal peso calibrato o un semplice lembo di stoffa. Il Guatemala vanta uno dei più importanti festival dedicati al tema: Los Barriletes Gigantes. Ogni anno, in occasione della festa di tutti i Santi, le città di Santiago, Sacatepéquez e Sumpango si colorano a festa con enormi aquiloni colorati che volano sui cimiteri locali. La credenza è che attraverso queste enormi creazioni si stabilisca una comunicazione tra il defunto e i propri cari, secondo una tradizione antica almeno quanto Halloween… La preparazione dei giocattoli volanti inizia con mesi di anticipo, e coinvolge in maniera appassionata tutti quanti, in perfetto stile locale.

Tuttaltromo(n)do ha creato un itinerario ispirato ai colori di queste meraviglie per accompagnare nella scoperta di un Paese che ha una luce speciale e un’anima che incanta. Proprio in Guatemala si trovava una delle principali città della civiltà Maya, El Mirador, paragonabile alla Roma imperiale, e oggi inghiottita dalla giungla. Le vestigia più importanti sono a Tikal, il magico “posto delle voci”.

La vecchia capitale coloniale Antigua è un vero gioiello, camminare senza meta tra le sue strade è un’esperienza da non perdere. Celebre soprattutto per il suo mercato è Chichicastenango, dove si può cogliere l’allegria guatemalteca e fare anche ottimi affari! La seconda parte del viaggio è dedicata al confinante Belize, dove si trascorre qualche giorno di relax sul mare caraibico di Cayo San Pedro. Le partenze sono previste in gruppo, tutti mesi dell’anno e il prezzo parte da 2090 euro a persona, voli interni inclusi ed intercontinentali esclusi. Per informazioni e preventivi dettagliati contattare Tuttaltromo(n)do.

