IL GUFO E LA GATTINA AL TEATRO MANZONI

Si lascia il “vecchio” e si inizia il nuovo anno con Rita Forte e Pietro Longhi che presentano la celebre commedia di Bill Manhoff per la regia di Silvio Giordani, il gufo e la gattina: una straordinaria macchina per attori, una favola moderna basata su una comica astrazione.

Felix e Doris appartengono a due mondi diametralmente opposti, che si incontrano e inevitabilmente si scontrano. Felix è uno scrittore, ma per sopravvivere fa il commesso in un negozio di libri, lei cantante di piano bar e attricetta squillo con poco talento e scarsa cultura. Buttata fuori dal suo appartamento di notte dal proprietario, grazie alla denuncia di Felix, suo vicino che aveva notato uno “strano movimento” nella casa, Doris si presenta alla sua porta e gli piomba nell’appartamento con la valigia….

Un ménage comico a tratti surreale ed esilarante, una piéce divertente che affronta con delicatezza temi come il sesso, la solitudine e l’incomunicabilità, con ironia e divertimento.

Al Teatro Manzoni

dal 29 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017

Rita Forte Pietro Longhi

in

IL GUFO E LA GATTINA

di Bill Manhoff

traduzione Lorenzo Gioielli

scene LolloZolloArt

costumi Alessandra La Mantia

regia

Silvio Giordani

In scena al teatro Manzoni (via Monte Zebio 14/c tel 06.3223634 www.teatromanzoni.info) dal 29 dicembre al 22 gennaio.

Orario spettacoli: dal martedi al venerdi ore 21 sabato ore 17-21 domenica ore 17.30., lunedì riposo. Martedì 17 gennaio ore 19, giovedi 19 gennaio ore 17 e ore 21.

biglietti intero euro 25, ridotto euro 22.

31 dicembre speciale San Silvestro

doppio spettacolo:

ore 20, euro 40- ore 23 euro 60

(durante l’intervallo brindisi con panettone e spu