HALLOWEEN, PER UNA MINIVACANZA DA PAURA

Si può andare di notte nel bosco, vestirsi da fantasmi, oppure rimanere a tavola tra deliziose pietanze autunnali. Ce n’è per tutti e l’importante è non starsene a casa la notte del 31 ottobre, occasione per una minivacanza in cui sfruttare la festività del 1° novembre. Ecco una lista di proposte per famiglie o buongustai.

Castello con streghe

È ormai un appuntamento cult: la Notte delle streghe al Castello di Gropparello (Pc), un nome che è davvero tutto un programma. Il percorso horror-fantasy pensato per Halloween inizia alle 18.00 e prosegue sino allo scoccare della mezzanotte, nel segno della paura: uscita notturna nel bosco, un tocco gelido e inaspettato su una spalla, ombre che si allungano nei sotterranei, il maniero sulle colline è lo scenario perfetto per chi non teme il brivido. E c’è anche la cena a buffet con ambientazione a tema per famiglie con bambini o di un banchetto medievale in costume con animazione per gli adulti. Il costo del percorso horror nel bosco e nel castello è di 16 euro a persona. La cena a buffet nella Loggia dei Leoni è proposta al prezzo di 40 euro per gli adulti e di 30 per i bambini (3-10 anni), mentre per il banchetto con animazione nella Taverna Medievale, riservato agli adulti, è prevista una quota di 50 euro a persona.

Per info: Castello di Gropparello (Pc)

Tel. 0523855814

Email: info@castellodigropparello.com

Sito web: www.castellodigropparello.it

Piccoli brividi – Italy Family Hotels

Essendo il carnevale macabro che piace ai bambini, Halloween è un giorno speciale nelle strutture aderenti al circuito Italy Family Hotels, leader nell’accoglienza per famiglie. In provincia di Savona al Loano 2 Village (Tel. 019 67911) per il periodo che va dal 28 ottobre al 1° novembre c’è l’offerta che include, oltre alla prima colazione e la cena a buffet con acqua e vino, il sabato 28 un pauroso intrattenimento per bambini con merenda in maschera e trucca bimbi e a seguire la cena “Aspettando Halloween”. Il lunedì 31 la festa inizia già dal pomeriggio, con merenda in maschera “Streghette & Fantasmini” e una cena a tema. Il prezzo per una o due notti in mezza pensione parte da 70 euro a persona, per tre notti in mezza pensione a 180 euro a persona. I bambini d’età 0-1 soggiornano gratis, nella fascia 2-11 anni hanno uno sconto del 60%, dai 12 ai 16 del 40% e se hanno più di 16 anni del 20%.

Per chi predilige la montagna, in provincia di Trento all’Adriana Family Hotel di Ledro (Tel. 0464 591184) i piccoli ospiti sfilano in costume, intagliano zucche, preparano mostruose decorazioni e partecipano a un divertente party di dolcetti e scherzetti. L’offerta, valida dal 28 ottobre al 1° novembre 2017, prevede soggiorno in mezza pensione con formula all-Inclusive e ha un prezzo per 4 notti a partire da 189 euro a persona.

All’Hotel Miramonti di Frabosa Soprana in provincia di Cuneo (Tel. 0174 244533) la minivacanza è pensata per 4 giorni e 3 notti dal 28 ottobre al 1° novembre, con laboratori creativi per divertire i bambini, decorazioni a tema, intrattenimento e animazione. Con trattamento di ½ pensione parte al prezzo speciale di 590 euro (invece di 711 euro) per 2 adulti e 2 o 3 bambini ed è valida solo per le prime camere prenotate.

Per info: Italy Family Hotels

E-mail: info@italyfamilyhotels.it

Sito web: www.italyfamilyhotels.it/

Halloween da mangiare all’Hotel Stafler

Halloween non è solo una festa per piccoli, ma anche per adulti che abbiano voglia di una fuga di qualche giorno approfittando della festività del 1° novembre. Al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ) nel cuore dell’Alto Adige/Südtirol, sono giorni tutti da mangiare: l’autunno regala uva, mele e vino e così, 2 notti in camera con vista sul parco, uva dolce e mele appena colte in camera, ricca colazione a buffet fino alle 10.30, menù di 5 portate a scelta con buffet di insalate e creazioni altoatesine e internazionali (con trattamento di mezza pensione), e ancora esperienza sensoriale culinaria a lume di candela con menu Romantico, aperitivo frizzante (6 portate nella seconda sera), degustazione di vini fra le mura storiche del museo tradizionale, buono wellness del valore di 25 euro per un massaggio aromatico rilassante partono da 219 a persona. Per chi non ne avesse abbastanza, 3 notti partono da 330 euro, 5 da 506 euro, 7 notti da 660 euro. L’offerta è valida per tutto il mese di ottobre e sino al 2 novembre 2017.

Per informazioni: Romantik Hotel Stafler

E-mail: stafler@romantikhotels.com

Sito web: www.romantikhotels.com

Romantik Hotel Turm zucca

Nell’incantevole Alpe di Siusi, il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) aspetta Halloween per creare tentazioni gastronomiche a tema. L’estro è quello di Stefan Pramstrahler, chef e patron della struttura, che vince la sfida di essere citato dalle maggiori guide gastronomiche e prova un menù stellato a base di zucca. Il brivido, qui, è quello che si regala al palato. Il pacchetto, valido dal 30 ottobre al 1° novembre 2017, include 2 notti nella torre storica, un giorno in mezza pensione con menu Romantik a 4 portate o il menù 1001 calorie, un bagno di fieno rigenerante nella malga Mortl, un massaggio completo e la serata speciale di Halloween con menù a base di zucca e vini abbinati. Il costo del pacchetto è di 435 Euro a persona.

Per informazioni: Romantik Hotel Turm

E-mail: turm@romantikhotels.com

Sito web: www.romantikhotels.com