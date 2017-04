A IBIZA E MINORCA CON EDEN MARGO’

Le Baleari si confermano ogni anno come una delle mete più ambite per le vacanze estive. Da un certo punto di vista Ibiza e Minorca rappresentano quasi due opposti: se la prima destinazione viene presa d’assalto in particolare da giovani in cerca di divertimento e vita notturna, la seconda è un’isola ricercata per lo più dagli amanti del relax e della pace dei sensi. Qualunque sia la meta preferita, Eden Margò ha la soluzione giusta per garantire un viaggio senza pensieri e ad un prezzo intelligente, che possa soddisfare tutti i gusti.

Scegliere Ibiza e Minorca per le prossime vacanze, e prenotare con grande anticipo, garantisce un altro prezioso vantaggio: prenotando a Ibiza e Minorca dal 5 al 30 aprile, con volo charter + soggiorno, e con partenze comprese tra il 10 giugno e il 9 luglio (inclusi), si avrà diritto ad uno sconto di 80€ sulla pratica. Lo sconto è valido per 5 strutture di Ibiza (Bellamar Beach & Spa Hotel, Appartamenti Bon Sol, Bon Sol Studio, Hotel Neptuno, Complesso San Miguel Park) e per tutte le strutture della programmazione Margò di Minorca!

Ecco una struttura ad Ibiza fra quella a catalogo:

Bellamar Beach & Spa Hotel – 4 stelle – località San Antonio

Si tratta di un ottimo 4 stelle con alti standard di servizio, dotato di 2 piscine (una interna e una esterna), bellissime stanze e parti comuni molto curate. Si distingue per la posizione proprio di fronte alla spiaggia di Es Pouet, la migliore di San Antonio. Oltre alla bellissima spiaggia, la località è ricca di negozi, e locali; da questi ultimi sarà possibile ammirare gli imperdibili tramonti sorseggiando un cocktail e ascoltando musica chill out! Chi ama il mare potrà andare alla scoperta delle altre spiagge della costa nord di Ibiza, davvero mozzafiato, come Cala Bassa, Port de Torrent, Cala Conta o Cala Carbò: tutte raggiungibili via terra in autobus, oppure con le barche di collegamento a San Antonio. Per quanto riguarda la vita notturna, la stessa San Antonio ospita alcune celebri discoteche, fra cui Es Paradise, mentre le altre famose discoteche di Ibiza (Privilege, Amnesia, DC10 ecc) distano solo pochi Km, e sono facilmente raggiungibili, ad esempio grazie al conveniente noleggio scooter proposto da Margò! Gli amanti dell’enogastronomia potranno sfruttare il programma “Eat Around” di Margò, che consente di pranzare o cenare ogni giorno, a soli 11 euro, in un ristorante a scelta fra i tanti selezionati sull’Isola, fra cui l’ottimo “Grill S. Antoni”!

Quote per volo ITC (da più aeroporti) + 7 notti in trattamento di mezza pensione:

maggio: a partire da 425 euro a persona

giugno: a partire da 595 euro a persona

luglio: a partire da 715 euro a persona

agosto: a partire da 1.045 euro a persona

I prezzi includono la quota “prenota sicuro” obbligatoria, l’esclusiva protezione di Eden Viaggi che comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni, per un viaggio senza pensieri.

Alle quote sono abbinabili esclusivi vantaggi Margò: noleggio auto da 161 euro, scooter da 22 euro, sconto over 60, sconto single, wi-fi free in camera e il vantaggioso programma Eat Around!

Fra le strutture di Minorca:

Sun Hotel Cala Blanca – 4 stelle- località Cala Blanca

Si tratta di una novità del Catalogo Baleari 2017 di Margò, e di una esclusiva: un 4 stelle di ottimo livello e recentemente rinnovato, dotato di 2 piscine attrezzate, e che offre camere curate e moderne. La bellissima spiaggia dista solo 200 metri, così come vicino è anche il centro di Cala Blanca, con alcuni negozietti e un buon ristorante. Si tratta di una struttura e di una località che garantiscono relax e ore piacevoli, ideale per staccare a spina dalla vita quotidiana. Per movimentare la vacanza, è possibile recarsi a Ciudadela, uno dei centri più vivaci di Minorca, distante solo 4 Km dalla struttura e raggiungibile agevolmente con i mezzi pubblici: qui si possono trovare negozi, ristorantini, bar e locali caratteristici dove ascoltare buonissima musica. Ciudadela offre un’attività artistica e musicale di primissimo livello, soprattutto in estate: ospita ad esempio il rinomato Festival del Cinema di Minorca, il Festival d’Estiu e un festival internazionale di Jazz. Da non trascurare anche la zona del porto, forse più turistica, ma certamente vivacea e ricca di ristoranti tipici dove mangiare dell’ottimo pesce fresco fra cui la mitica “caldereta de langosta” minorchina.

Quote per volo ITC (da più aeroporti) + trasferimenti + 7 notti in trattamento all inclusive:

maggio: a partire da 615 euro a persona

giugno: a partire da 780 euro a persona

luglio: a partire da 945 euro a persona

agosto: a partire da 1.145 euro a persona

I prezzi includono la quota “prenota sicuro” obbligatoria, l’esclusiva protezione di Eden Viaggi che comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni, per un viaggio senza pensieri.

Alle quote è abbinabile il vantaggioso noleggio auto proposto da Margò, a partire da 109 euro.

Informazioni al pubblico su www.edenviaggi.it e nelle migliori agenzie di viaggi.