ICOONE LASER: ARRIVA LO SMALTI CELLULITE HI-TECH

Le vacanze sono ormai finite e ad essere a rischio è la forma fisica degli italiani che, una volta chiusi ombrelloni e sdraio, sono costretti a fare i conti con i bagordi delle vacanze. Il 69% ammette di aver preso circa 3-4 chili durante il periodo estivo: tra aperitivi in spiaggia a suon di mojito e stuzzichini vari, cene a base di golosità tipiche e serate alcoliche in discoteca, a farne le spese è la bilancia.

Ad essere maggiormente presi di mira sono soprattutto i fianchi (43%), pancia (52%) e glutei (49%). Come smaltirli? Se 1 italiano su 2 corre ai ripari seguendo una dieta equilibrata (48%) abbinata ad una moderata attività fisica (46%), 1 su 3 (31%) afferma di voler sperimentare nuovi trattamenti con cui riuscire a ritrovare la forma perduta. A tale proposito tra i trattamenti più innovativi spicca Icoone Laser, che migliora la texture del tessuto e il ritorno linfatico, ridando elasticità alla pelle, e riduce il grasso accumulato in alcune parti del corpo attraverso applicazioni mirate. Secondo gli esperti, che sottolineano altresì l’importanza di seguire in parallelo uno stile di vita sano, bastano 3 sedute alla settimana per un mese sulla zona addominale per poter recuperare la silhouette.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’ Osservatorio Esthelogue per Icoone Laser – appartenente al Gruppo El.En. che da oltre trent’anni produce tecnologie laser per la medicina, la dermatologia e la chirurgia – con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 2.500 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate e su un panel di 30 esperti di fisioterapia e chirurgia plastica, per scoprire come tornare in forma con dei trattamenti innovativi.

“Quello che preoccupa maggiormente – afferma il fisioterapista Andrea Pelosi – è la formazione di grasso localizzato, diretta conseguenza di un regime alimentare caratterizzato da un eccesso di calorie e da uno stile di vita con poco movimento. Nelle donne il grasso tende a depositarsi sui glutei, nell’interno cosce, sulle gambe e nella zona addominale. Negli uomini invece i problemi maggiori si concentrano nella pancia e nel dorso. Fermo restando che per tornare in forma è opportuno partire da un corretto regime alimentare e da una costante attività fisica, il trattamento Icoone Laser è tra i più efficaci perché permette di migliorare la texture del tessuto e quello che è il ritorno linfatico, ridando anche elasticità alla pelle”.

Ma quali sono le maggiori cause dell’appesantimento del fisico durante la stagione estiva? A trasgredire maggiormente lasciandosi andare ai peccati di gola sono stati le rappresentanti del gentil sesso (68%) che ammettono di aver esagerato con dolci, fritti e cibi super salati. Più ligi gli uomini, che però non hanno resistito a gustarsi più di un bicchiere di vino (56%) o di un superalcolico (47%) durante apertivi o dopo cena. Oltre ad uno scorretto regime alimentare, uno stile di vita sedentario (51%) e la mancanza di attività sportiva sia per lui che per lei (43%) sono le principali cause che fanno perdere forma.

Queste abitudini sbagliate hanno inevitabilmente portato a qualche chilo di troppo: in primis gambe (81%) e glutei (79%) e giro vita (68%) per lei, e addome (79%), dorso (47%) per lui.

Una volta che si sono resi conto di essere tornati dalla spiaggia peggio di come sono arrivati, qual è la prima reazione degli italiani?

Innanzitutto di riuscire a smaltire i chili in eccesso in maniera indolore e senza interventi invalidanti (71%), in grado di essere combinati con i ritmi della vita quotidiana (65%), poter raggiugere buoni risultati ottimizzando i tempi (62%) e riuscire a tornare in perfetta forma in maniera efficace e duratura (54%). Un italiano su 3 (31%) intendersi affidarsi alla tecnologia, considerata una soluzione perfetta per raggiungere risultati ottimi risparmiando tempo e energie, abbinandolo ad una dieta equilibrata ed ad un minimo di attività motoria.

Uno dei trattamenti più all’avanguardia è rappresentato da Icoone Laser, una tecnologia innovativa brevettata che dispone di programmi specifici per combattere gli inestetismi, come cellulite, rilassamento cutaneo, adipe localizzato e rughe, resistenti anche alle diete più ferree, a esercizi fisici continuativi e agli altri trattamenti di bellezza. Combinando la luce led, l’energia del laser e l’azione dei rulli motorizzati, questo tipo di trattamento garantisce e amplifica il suo effetto. Inoltre il trattamento è rilassante e tonificante e può essere gestito in tempi veloci.

Come dimostrato da studi e ricerche condotte da un team di esperti, il tessuto cutaneo non è costituito di soli strati paralleli. In realtà è un materiale continuo, vivente, la cui unità funzionale è il microvacuolo. Questa nuova visione del tessuto connettivo ha spinto a sviluppare una tecnologia specifica per trattare la struttura reticolare della pelle e garantire risultati rapidi e visibili. Questo tipo di trattamento è considerato dagli esperti uno dei metodi di ultima generazione più efficaci a livello tecnologico perché agisce sia sul viso che sul corpo, portando risultati straordinari persino nei casi più difficili e problematici.

Come smaltire un eccesso di calorie, che si tramutano in chili in eccesso, con un trattamento come Icoone Laser?

“Per smaltirle – continua Pelosi – consigliamo un trattamento Base Icoone Laser di 20 minuti, a cui aggiungere 10 minuti di massaggio in punti localizzati in modo da andare ad agire laddove c’è il problema, a seconda dei soggetti. In questo modo si interviene in maniera non invasiva ed efficace, con un ciclo accelerato a cadenza bisettimanale: 2/3 sedute alla settimana per un totale di 12/15 sedute. In questo modo si intensifica il lavoro sull’inestetismo, garantendo in poche settimane un buon risultato per la fatidica prova costume”.

I RIMEDI CON IL TRATTAMENTO ICOONE LASER

PER LEI: 20 MINUTI DI TRATTAMENTO GENERALE + 10 MINUTI DI FOCUS INTERNO COSCIA + 10 MINUTI GLUTEI

PER LUI: 20 MINUTI DI TRATTAMENTO GENERALE + 10 MINUTI DI FOCUS ZONA ADDOMINALE