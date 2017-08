IL CONTAGIO, un film di MATTEO BOTRUGNO e DANIELE COLUCCINI.Una distribuzione NOTORIOUS PICTURES e tratto dal romanzo di Walter Siti Il Contagio pubblicato da Rizzoli con VINICIO MARCHIONI, ANNA FOGLIETTA, MAURIZIO TESEI, GIULIA BEVILACQUA e con la partecipazione straordinaria di VINCENZO SALEMME.

In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona e del boss di quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese, il quale ha da tempo una relazione con Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta. Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire la necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un angolo della periferia. Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea.

Il film sarà presentato Venerdì 1 settembre in Concorso alle Giornate degli Autori della 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.