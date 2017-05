il linguaggio segreto dei fiori

Grandi alleate della cosmetica, le corolle sono ricche di virtù benefiche. Inebriano i sensi e sono un balsamo perfino per la psiche. Almeno la metà dei profumi in commercio appartiene alla famiglia dei floreali, è cioè incentrata su note fiorite, che vanno dalla dolcezza dei fiori bianchi, come il gelsomino, alla sensualità della rosa o della violetta, modernizzati dall’accostamento con note legnose o fruttate.

Come Acqua di Colonia Rosa d´Italia della linea WALLY 1925, l’Azienda toscana che da oltre 90 anni, nel proprio laboratorio di Montemurlo in Toscana, crea fragranze che conquistano al primo istante. Sognare a occhi aperti. Rilassarsi in un prato fiorito. Siete attratte da bouquet sensuali che mixano abilmente fiori, frutti di bosco e legno guaiaco? Vi piacerà Acqua di Colonia Rosa d´Italia. Che debutta con note di frutti di bosco, rosa, violetta e zafferano e si chiude con muschio bianco e delicato miele, mentre il cuore racchiude sensuali accordi legnosi.

Questa primavera arriva con Acqua di Colonia Lavanda, la scia creata dai Laboratori Wally, già dagli anni ’20 per incantare una femminilità moderna. Il cuore di lavanda e geranio è avvolto da artemisia, salvia e rosmarino ed esaltato da esotiche note di cannella. Da sapere. Ci sono circa venticinque specie diverse di Lavandula, un cespuglio sempreverde originario dell’Asia e dell’India. Tutte hanno in comune il fatto di crescere in zone secche, rocciose ed esposte.