ISOLA D’ELBA: UN PARADISO DAL CUORE VERDE

La più grande delle isole dell’arcipelago toscano è l‘Elba (Li), un piccolo paradiso per chi ama il mare, con 220 chilometri di costa e 190 spiagge, tra lunghi arenili di sabbia dorata, calette di ciottoli bianchissimi, scogliere di granito liscio dove sdraiarsi a prendere il sole. L’isola che si trova all’ interno del Santuario dei Cetacei, grazie alla sua particolare posizione nel Mediterraneo, offre la possibilità di avvistare balenottere, grandi delfini e stenelle…una meraviglia del mare. Per chi preferisce gli spot di terra ci sono le ciclabili, come quella di 20 chilometri che parte e torna a Capoliveri lungo un percorso che costeggia il monte Calamita.

Chi lo intraprende può prendersi tutto il tempo per visitare il Museo Mineralogico e fermarsi a fare un bagno allo Stagnone, a Capo Calvo o Sassi Neri, spettacolari spiaggette che si raggiungono solo in bici. Chi ama camminare deve programmare un' escursione lungo la via dell'Essenza, 12 passeggiate botaniche dedicate a piante ed essenze, una per ogni mese dell'anno. Il Centro Ippico Farms, invece, organizza passeggiate a cavallo che dal Bosco dello Zuffale portano alla spiaggia di Fonza, dove si cavalca in riva al mare. Tra un'escursione e l'altra merita una sosta l'agriturismo Montefabbrello che propone una cucina sana e bio. Non è distante dalla spiaggia di Schiopparello, che offre sabbia, ghiaia e scuole di windsurf per imparare a sfrecciare sulle onde.