JACKIE: AL CINEMA DAL 16 FEBBRAIO

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis nacque il 28 luglio 1929 a Southampton, nello Stato di Newyork, dove i genitori trascorrevano l’estate. Jackie fu presentata al pubblico americano nel 1953, dopo il matrimonio con il senatore John F. Kennedy, e divenne nota a tutti durante la campagna presidenziale del marito.

Nel 1960, quando Kennedy vinse le elezioni, Jackie, donna di stile, irruppe sulla scena mondiale nelle vesti di moglie del trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti che venne assassinato il 22 novembre del 1963 a Dallas.

L’ultimo film di PABLO LARRAÍN ( nelle sale il 16 febbraio per Lucky Red) con NATALIE PORTMAN nei panni dell’ex first lady, racconta i giorni successivi all’attentato. Quando Jackie dovette tirar fuori tutto il suo coraggio per superare il dolore e lo choc e ritrovare la fede, consolare i figli e forgiare l’eredità storica del marito.