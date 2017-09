JET LAG: SINTOMI E RIMEDI

Un inconveniente che si manifesta durante i viaggi in aereo è il Jet lage: un insieme di sintomi fisici che si manifestano quando in aereo si attraversano più fusi orari. Viaggiare verso occidente pare sia più facile per il corpo. Tuttavia, l’effetto si manifesterà viaggiando sia a oriente che a occidente. Pur non essendo una condizione particolarmente seria, il jet lage interferisce con le normali attività. Un sintomo caratteristico è l’incapacità di dormire la notte; l’orologio del vostro corpo è stato destabilizzato e alle undici di sera di Amsterdam potreste sentirvi come se fosse pomeriggio, non notte.

Altri sintomi sono un senso di stordimento, fatica, debolezza, irritabilità e disidratazione. Una delle regole d’oro per evitare e attenuare il jet lage è bere molto durante il volo. Gli esperti concordano sulla necessità di rimettere a posto l’orologio biologico. Mangiare secondo l’ora del luogo di destinazione può aiutare. Per esempio, diciamo che arrivate a Roma alle dieci del mattino. Il vostro corpo pensa che sia l’una di notte e preferireste dormire. Sbrigate le formalità in aeroporto, arrivate a casa alle dodici. A proposito la casa è quella che avete scambiato qualche settimana prima con la vostra, grazie a Guest to Guest, la piattaforma di scambio casa che vi permette di viaggiare a costi molto contenuti. Ma torniamo al jet lage. Vi hanno informato che sotto casa c’è un ristorante che propone piatti molto gustosi: Pranzate! Il vostro corpo comincerà a pensare che sia veramente ora di pranzo. E poichè lo avete ingannato in accordo con l’ora locale, vi adatterete più facilmente al nuovo fuso orario.

Un aiuto può arrivare dagli oli essenziali di menta piperita e lavanda. Entrambi hanno hanno proprietà nervine e agiscono direttamente sul sistema nervoso. A causa delle sue virtù rilassanti e blandamente sedative, usate l’olio di lavanda la sera; la menta piperita, stimolante, è adatta a un uso mattutino.