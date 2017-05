JO MALONE E THE TALK OF THE TOWNHOUSE

In Jo Malone tutto ha una storia. Ogni fragranza e ogni collaborazione hanno una storia da raccontare. Ogni fragranza è un viaggio e ogni viaggio inizia alla Jo Malone LondonTownhouse;un bellissimo palazzo georgiano nel quartiere Marylebon, a Londra. La rivista The Talk of the Townhouse apre la porta sul nostro mondo.

“È un’evoluzione naturale per Jo Malone London e una bellissima opportunità per poter condividere le nostre storie”, dice Jean-Guillaume Trottier, Global President, Jo Malone London. “Siamo felici di accogliere le persone nel nostro mondo; un mondo di creatività, generosità, e ospitalità -dove tutto ciò che facciamo è influenzato dal talento e dalla cultura britannica”. Qui però non raccontiamo storie su di noi.

The Talk of the Townhouse è un’opportunità per puntare i riflettori su eccellenze britanniche che ci aiutano lungo la strada; i nostri amici. Questa edizione stampata celebra il lancio del sito che diventerà la vostra destinazione preferita per dare un’occhiata alle vite più eccitanti dei creativi londinesi; trovare oroscopi mensili che vi aiuteranno ad allineare il vostro profumo alle stelle; scoprire i dettagli più strategici per un’accoglienza profumata e fare una profonda immersione nell’artigianalità che si nasconde dietro ogni profumo Jo Malone London. http://www.jomalone.co.uk/magazine