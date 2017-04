KIBOTOURS: IL VIAGGIO CHE NON TI ASPETTI

Le isole esotiche dell’Oceano Indiano, le città e la natura dei luoghi del Lontano Oriente: un mondo altro e affascinante, tutto da scoprire e vivere affidandosi alla professionalità di KiboTours. Il tour operator, attivo da un decennio, ha scelto di specializzarsi in uno “spicchio” del globo, per offrire il massimo ai viaggiatori che cercano un’esperienza viva e autentica. “La chiave è la ricerca di vicinanza profonda ai luoghi che si vanno a visitare – spiega Roberto Narzisi, Managing Director di KiboTours – per un viaggio che diventa un percorso, una parte della propria vita”. La scelta di concentrarsi su questa parte del mondo nasce da una passione personale, e da una profonda conoscenza maturata grazie ad esperienze precedenti nel settore del turismo. “Conoscere a fondo una realtà – prosegue Narzisi – è la premessa necessaria per poter garantire a chi sceglie KiboTours servizi d’eccellenza in tema di escursioni esclusive, soggiorni in strutture qualificate e trasferimenti nelle diverse zone.

Con un’attenzione speciale riservata alla sicurezza dei viaggiatori”. Proprio in questa ottica KiboTours si avvale di 500 agenzie esclusiviste in Italia, tra location fisiche e travel agency online, ben distribuite sul territorio, che diventano i punti di riferimento del marchio. “Mi piace definire Kibo un tour operator di avanguardia – continua l’amministratore unico – proprio perché ciò che vogliamo trasmettere è un approccio al viaggio differente. Con noi si opta per un tipo di esperienza pensata per vivere i luoghi a tutto tondo, avvicinandosi in modo completo alle persone, alla cultura, alla realtà vera del Paese che si va a conoscere”.

E scorrendo le tante proposte di KiboTours si avverte subito che lo scopo è andare al cuore del mondo: ogni viaggio propone escursioni incredibili, trekking in location insolite, esperienze da condividere con le popolazioni indigene. Le combinazioni creano proposte inedite, alla ricerca di un nuovo sguardo sul mondo. I paradisi naturali di Maldive, Mauritius e Seychelles vengono proposti in una chiave nuova, si passa al misterioso Borneo, della Thailandia si possono esplorare le isole meno note, in Giappone tra i diversi itinerari a tema ce n’è uno dedicato ai samurai.. E ancora Cambogia, Laos, Indonesia, con idee che riescono sempre a stupire e meravigliare. “Il nostro obiettivo – conclude Narzisi – è quello di andare incontro alle esigenze del viaggiatore contemporaneo, accompagnando i viaggiatori nella scoperta delle destinazioni che programmiamo cercando di avvicinarci e stimolare le loro passioni. Il nostro plus verso il viaggiatore è mantenere le promosse che facciamo circa le aspettative del viaggio che creiamo”. I viaggi di KiboTours sono prenotabili nelle agenzie convenzionate.

Per informazioni:

KiboTours

Piazza M. Libertà 3

13900 Biella

www.kibotours.com

travel@kibotours.com