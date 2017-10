LA DIETA GIUSTA? È SCRITTA NEL TUO DNA

Il DNA di ognuno è unico, proprio come le impronte digitali, o le sfumature del carattere e della personalità. In questa preziosa mappa, che raffigura la nostra unicità genetica, sono racchiusi i segreti della nostra salute, e anche i suggerimenti per migliorarla. Arriva a Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) l’innovativo test di nutrigenetica che consente di mettere a punto il corretto stile di alimentazione, partendo proprio dal DNA individuale. La dieta, perfettamente personalizzata, diventa così uno stile di vita: nutrirsi in modo corretto diventa un modo per volersi bene. Nel dettaglio, il test genetico Geno-Diet System legge nel DNA quali siano l’alimentazione e lo stile di vita più adatti ad ognuno.

Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che lo stesso alimento può avere effetti diversi su individui diversi. Sono moltissime le variabili che determinano i diversi casi, ma tra queste sono fondamentali le caratteristiche genetiche e le condizioni ambientali: determinano il nostro stato di salute attuale e futuro. Il DNA permette di conoscere le caratteristiche genetiche di ogni individuo per dare la possibilità di sapere quali scelte fare per una alimentazione ed uno stile di vita più indicato per il proprio organismo. Grazie a questo test possiamo conoscere meglio noi stessi, e prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. Correggere comportamenti alimentari scorretti può prevenire eventuali disturbi futuri, e consentire di raggiungere un reale benessere.

Il DNA non cambia nel tempo e quindi il test, assolutamente non invasivo e indolore, non deve essere ripetuto, vale per tutta la vita, ed è proposto a Villa Eden Leading Park Retreat a 800 euro. I professionisti del benessere di Villa Eden sono a disposizione per creare un piano di benessere individuale, in modo da creare le condizioni per cui sentirsi bene nella propria pelle (e nel proprio unico DNA) diventi un obiettivo che migliori la qualità della vita. La chiave del tuo benessere è nascosta dentro di te, e ora puoi trovarla!

Per informazioni:

Villa Eden Leading Park Retreat

via Winkel 68/70

39012 Merano (BZ)

Tel. 0473.236583

www.villa-eden.com

info@villa-eden.com