LA LA LAND: LA COLONNA SONORA NEI NEGOZI DAL 27 GENNAIO

Manca poco all’uscita di LA LA LAND, l’attesissimo film-musical con RYAN GOSLING ed EMMA STONE nei cinema italiani dal 26 gennaio che dopo aver ottenuto ben 7 Golden Globe su 7 candidature, è il film più premiato nella storia dei riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, e corre velocemente verso gli Oscar.

Il film è accompagnato da una splendida Colonna Sonora che sarà in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 27 gennaio e che in America è già arrivata al #1 posto di iTunes.

Le tracce che compongono la colonna sonora sono state scritte da Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul, e prodotte da Justin Hurwitz, Marius de Vries e Steven Gizicki.

Scritto e diretto dal regista Damien Chazelle (nominato all’Oscar® per il capolavoro del 2014 “Whiplash”), “LA LA LAND” è stato accolto con grande entusiasmo e profonda ammirazione al Festival del Cinema di Venezia e già durante le anteprime di Los Angeles e New York dello scorso anno ha convinto pubblico e critica diventando in breve tempo il film di cui tutti parlano.

L’elenco dei premi ottenuti dal film si allunga di giorno in giorno: 3 CRITICS’ CHOICE AWARDS come BEST PICTURE, BEST SONG per “City of Stars” e BEST SCORE, I CRITICS CIRCLE AWARDS come BEST FILM, 7 GOLDEN GLOBE come Best Motion Picture – Musical or Comedy: “La La Land”, Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy: Emma Stone – “La La Land”, Best Director – Motion Picture: Damien Chazelle – “La La Land”, Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy: Ryan Gosling – “La La Land”, Best Screenplay: “La La Land”, Best Original Score – Motion Picture: Justin Hurwitz – “La La Land”, Best Original Song – Motion Picture: “City of Stars” – “La La Land”.

LA LA LAND ha conquistato anche altri prestigiosi riconoscimenti internazionali: la Coppa Volpi per Emma Stone al Festival di Venezia 2016 ed il Premio del pubblico al Toronto International Film Festival.

Di ieri la notizia che il film ha ottenuto anche 11 nomination ai BAFTA (è il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination) tra cui quella per BEST ORIGINAL MUSIC.

Queste tutte le nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Attore, Migliore attrice, Miglior Sceneggiatura originale, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Migliori Costumi, Migliore scenografia, Migliore Colonna Sonora, Miglior Sonoro.

Questa la TRACKLIST completa del disco:

1. “Another Day Of Sun” (La La Land Cast)

2. Someone In The Crowd” (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe)

3. “Mia & Sebastian’s Theme” (Justin Hurwitz)

4. “A Lovely Night” (Ryan Gosling, Emma Stone)

5. “Herman’s Habit” (Justin Hurwitz)

6. “City of Stars” (Ryan Gosling)

7. “Planetarium” (Justin Hurwitz)

8. “Summer Montage / Madeline” (Justin Hurwitz)

9. “City of Stars” (Ryan Gosling, Emma Stone)

10. “Start A Fire” (John Legend)

11. “Engagement Party” (Justin Hurwitz)

12. “Audition (The Fools Who Dream)” (Emma Stone)

13. “Epilogue” (Justin Hurwitz)

14. “The End” (Justin Hurtwitz)

15. “City of Stars (Humming)” (Justin Hurwitz featuring Emma Stone)

LA LA LAND è un sorprendente musical moderno che racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar.

Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.

Dopo il successo di Whiplash, candidato agli Academy Awards come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo.

La La Land è un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 26 Gennaio 2017 da 01 Distribution.