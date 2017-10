LA LETTERATURA ED IL GIOCO: UNA STORIA AVVINCENTE?

La vita dell’uomo da sempre si interseca con quella dell’azzardo: il gioco è una passione che fa liberare energie e sogni, difficilmente però si racconta della passione segreta dell’essere umano. Sono pochissimi i libri in cui sono citati i giochi del tavolo da poker o del casinò anche se facendo massima attenzione si possono trovare pagine descrittive dove si parla di dama, scacchi, partita a carte ma mai con troppa dovizia.

E' però vero che azzardo e casinò hanno comunque fatto letteratura ed allora prima di avventurarsi sui tavoli verdi o sulle room virtuali è bene sapere qualcosa sul gioco magari leggendo qualche libro famoso ed intrigante.

Qualche suggerimento?

Il Giocatore di Fedor Dostoevskij ad esempio è uno dei testi più affascinanti ed inebrianti completamente a tema, una narrazione profonda per un romanzo scritto in soli 26 giorni. Inquietante e perfetto a metà tra il reale ed il surreale autobiografico è forse uno dei libri migliori dove sogni e sofferenze si alternano in modo quasi magico.

Mentre The Theory of Poker, La teoria del Poker, di David Sklansky è un libro di formazione, importante per chi è affascinanto del pianeta gioco, semplice da leggere, insegna alcune tecniche fondamentali da utilizzare sul tavolo verde.

Bello, appassionante e importante è Blackjack club di Mezrich Ben, la storia di un gruppo di studenti che grazie al professore scoprono l’affascinante mondo di Las Vegas rimanendo intrigati dal capire che la matematica sia il vero segreto da conoscere per vincere a poker ed infatti solo conoscendo le antiche norme che regolano e risolvono algoritmi complicatissimi è possibile sbancare un tavolo di Blacljack.

Meno intrigante ma da leggere è sicuramente Mi gioco la vita di Silvana Mazzocchi. Un libro interessante ed importante per chi vuole andare oltre al gioco, capire che il pericolo dietro il sogno può essere sempre presente. Un delicato racconto sui danni e sui dati che hanno fatto conoscere la ludopatia in Italia.

Sempre dall’Italia un altro interessante libro: Il giocatore di Marco Baldini. Alternanza emotiva, ironia, passione ed amore per una storia che in qualche modo si riconduce al gioco, all’azzardo, ai sogni e persino agli strozzini sempre in agguato.

Indubbiamente questi sono solo alcuni volumi di quelli che bisognerebbe leggere per avere una cultura di base sul gioco e su tutte le sue sfumature, positive o negative per poter affrontare serenamente una passione importante.

Oltre questi poi si possono trovare veri e propri manuali per cercare di sbancare ma è bene ricordarsi che le possibilità di vincita è assai remota.