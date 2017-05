LA LUCE DIVENTA LIFESTYLE

In architettura la materia prende vita a seconda di come rifrange la luce. Si può plasmare un ambiente con la luce e questa è la chiave di volta per interpretare gli spazi abitativi e di consegnenza la vita stessa all’interno dell’ambiente domestico. Spazi per viaggi interiori dove ritrovare una condizione di benessere globale. La ricchezza delle stanze di una casa non scaturisce dalla ridondanza tecnologica ma dalla cura riservata ad arredi, complementi…illuminazione. Che per fortuna non si riduce a una semplice lampadina appesa che renderebbe cupa l’atmosfera persino nell’interno più studiato.

Siano essi scultorei o tradizionali, composti o minuscoli, lampade e lampadari si annoverano a pieno titolo fra gli oggetti di design, dando prova di grande inventiva nel diffondere e filtrare la luce. Come la luce VESTA , Brand marchigiano specializzato in cristallo acrilico. Che non è plastica iniettata a caldo da una macchina in uno stampo bensì una lastra di trasparenza superiore al vetro (fino al 99%), tagliata a misura con macchina laser, poi termoformata a mano da un artigiano (cioè scaldata piano piano fino al punto in cui può assumere la piega desiderata), infine serigrafata, o marcata a laser, o verniciata.

La lunga esperienza, quasi ventennale, l’offerta articolata rigorosamente Made in Italy (illuminazione, tavola, regalo, complemento e accessori per l’ufficio), la cura dei progetti seguiti da designers e project manager, lo stile raffinato e l’altissima qualità del materiale sono le premesse della capacità innovativa di VESTA (dal nome della Dea romana della casa e del focolare) nella produzione di oggetti di design pensati per stili di vita diversi tra loro.

In particolare gli oggetti del Lighting sanno essere ora armoniosi ora provocanti: la trasparenza del cristallo acrilico, le finiture accurate e le forme inconfondibili generano un insieme di straordinaria capacità espressiva. La luce è guidata non solo in modo da valorizzare gli ambienti ma anche per suscitare stati d’animo. Come la lampada C-LED , esperienza di luce nella sua forma migliore e di forma nella sua luce migliore. Ispirata a un progetto di Joe Colombo, grande protagonista del design nel XX secolo, la scultura luminosa di VESTA è una perfetta simbiosi di linee organiche e modulazione della luce straordinariamente dinamica. Si tratta di un oggetto luminoso di grande fascino e raffinatezza tecnica, che si lascia collocare in qualsiasi contesto, grazie anche al tocco particolare della collezione dato dalle varianti decorative.

Non solo lampade ma oggetti che riflettono la luce naturale per la loro trasparenza e lucentezza. Come la coppia reggilibro Calipso: la vediamo sugli scaffali che ospitano i libri cartacei. Perchè quello che gli scaffali di libri digitali non hanno è la capacità di trasmettere un’immagine del loro possessore e di svelare di colui o colei che li possiede quasi quanto i libri stessi!