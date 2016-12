Vuoi mettere una padrona di casa che snobba il fornaio di fiducia e ti esibisce in tavola, tra fiori e vol-au-vent, un fantastico, fragrante filone di pane impastato con le sue mani? O una moglie/mamma/fidanzata (declinabile anche al maschile), che la mattina di Natale ti guida come un sonnabulo fino al tavolo della prima colazione, sulla scia olfattiva di una pagnottella appena uscita dal forno?

Il pane fatto in casa è un piacere da gourmand, ma anche la soluzione per chi è colpito da allergie o intolleranze alimentari. Chiunque troverà pane per i propri denti nelle mosse suggerite dallo chef della cucina di Agoranews che suggerisce per la prepazione di questa prelibatezza le farine di CUOREdi, l’Azienda veneta che firma una linea di prodotti buonissimi, genuini e di alta qualità per fare di una manciata di ingredienti un capolavoro.

Come le pagnottelle realizzate con FARINA INTEGRALE MACINATA A PIETRA, FARINA TIPO 2 MACINATA A PIETRA, FARINA DI KAMUT BIO. Alla farina dovete solo aggiungere un pizzico di zucchero e l’acqua in cui avete fatto sciogliere il lievito di birra (30 grammi per ogni chilo di farina). A questo punto su una superficie piana, oppure in una ciotola, impastate la miscela per 5/10 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo a cui aggiungerete il sale (15 grammi per ogni chilo di farina). Lasciate lievitare per cira 2 ore in luogo tiepido e coperto da uno strofinaccio umido o avvolto nella pellicola. Lavorate nuovamente l’impasto, create le forme desiderate e lasciate lievitare in luogo tiepido, per altri 30/40 minuti. Quindi infornate a 200° per circa 20/30 minuti (a seconda delle dimensioni delle forme create).

E se la colazione si trasforma in brunch? Non solo pane. Con la MISCELA PER PIZZA BIO vi raccontiamo di un favoloso piatto mediterraneo con salsa di pomodoro e mozzarella. Una delizia. Mentre la MISCELA PER PIZZA AL KAMUT BIO ha accolto pomodorini e origano per un ‘esperienza sensoriale a 360°, la miscela per FOCACCIA CON GRANO SARACENO ci trasporta nella cucina della nonna.

Con la farina di lenticchie (proteine in polvere) cimentatevi nelle preparazione delle Panelle di lenticchie farcite con cime di rapa allo zenzero. Ecco la ricetta:

– 600 g di cime di rapa

– 100 g di farina di lenticchie CUOREdi

– 1 spicchio di aglio

– 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato

– 3 cucchiai di olio di oliva extra vergine

– sale

PREPARAZIONE

1 Separate gambi e foglie delle cime di rapa. Tagliate i gambi a tocchetti e affettate le foglie grossolanamente

2 Rosolate l’aglio schiacciato in una padella con lo zenzero e l’olio, unite i gambi a tocchetti, mettete il coperchio e cuocete per qualche

minuto. Quando i gambi saranno teneri unite le foglie, salate e proseguite per 2-3 minuti. Mantenete la verdura in caldo

3 Mescolate in una ciotola la farina di lenticchie, poco sale e 250 ml d’acqua, ricavando una pastella

4 Oliate un padellino e cuocetevi la pastella a cucchiaiate

5 Disponete subito le panelle in 4 piatti, farcitele con le cime di rapa calde e ricopritele con le restanti panelle

Caratteristica del brunch è la fusione di salato e dolce. Non avete tempo per preparare crostate e torte? Le miscele CUOREdi fanno al vostro caso. Manicaretti di alta pasticceria con MISCELA PER TORTA E BISCOTTI ALLE NOCCIOLE SENZA GLUTINE; MISCELA PER WAFFLE; torte d’altri tempi con MISCELA PER PAN DI SPAGNA; MISCELA PER TORTA AL CACAO; MISCELA PER TORTA SOFFICE BIO; MISCELA PER TANTE TORTE SENZA GLUTINE. E dato che questo è un brunch natalizio non può mancare il panettone. Sì, fatto in casa con MISCELA PER 4 PANETTONCINI. Successo assicurato!