LA NECESSITÀ DI AVERE UN SISTEMA CRM IN AZIENDA

Dato che i processi aziendali ormai sono sempre più orientati al cliente, è estremamente importante che vengano conservati, protetti e memorizzati informazioni relative all’organizzazione dell’azienda stessa così come venga tenuta traccia delle relazioni con la clientela.

Un software di Customer Relationship Management permette di salvare queste informazioni in un unico database rendendole poi fruibili ai vari interlocutori. Da anni per le aziende di grandi dimensioni, ma ormai anche per le piccole e medie imprese, è necessario dotarsi di un CRM per organizzare al meglio la propria strategia e sviluppare al meglio l’azienda.

Un sistema CRM influisce su tanti aspetti interni ed esterni all’azienda, migliorando i processi relativi a vendite e marketing (soprattutto dal punto di vista dei costi); inoltre permettono di migliorare continuamente la fidelizzazione dei clienti andando ad agire soprattutto sull’accrescere i margini di profitto.

Tramite sistemi di questo tipo è possibile tenere in memoria tante informazioni relativi a relazioni e processi dell’azienda quali ad esempio gli interlocutori che sono entrati in contatto con l’azienda e anche con quali strumenti e le ragioni; i clienti fedeli; i problemi inerenti un determinato prodotto o servizio…

Motivazioni principali per cui fornirsi di un CRM

– Sviluppo e miglioramento tecniche di vendita

– Pianificazione strategia di marketing

– Aumento dei Lead

– Suddivisione in cluster di clienti simili

– Raccolta informazioni e storico

– Protezione dei dati

– Costruzione DB relativo ai clienti

– Miglioramento efficienza

– Riduzione costi

– Tenere traccia di task e deadline

Quale CRM scegliere

Nella scelta di quale sistema di CRM utilizzare, una delle variabili principali da tenere presente è sicuramente quello relativo alle dimensioni dell’azienda: ci sono infatti CRM più adeguati per aziende di grandi dimensioni e CRM più adatti per aziende di piccole dimensioni.

Una soluzione che può essere adeguata sia per le piccole medie imprese che per le grandi è sicuramente Sugar Crm di SugarCRM (software house basata a Cupertino), la soluzione ideale per diverse tipologie di azienda: si tratta infatti di una soluzione open source dotata di innumerevoli funzionalità e da elevati livelli di personalizzazione.

Sugar CRM nel mondo viene utilizzato da 1,5 milioni di utenti in oltre 120 paesi ed è tradotto in 120 lingue: viene considerato il leader mondiale per quanto riguarda il mercato dei Crm Open Source.

E’ un supporto di intelligence molto importante per aiutare i dipendenti nel prendere decisioni razionali e basate su dati certi oltre che ovviamente essere importantissimo per implementare e migliorare le relazioni con i clienti. Una delle caratteristiche principali del successo di Sugar Crm è il fatto che è stato costruito cercando di andare incontro il più possibile alle esigenze delle persone che lo utilizzano.

La piattaforma di Sugar permette di ottimizzare al meglio i processi commerciali per quanto riguarda le vendite; riguardo al marketing invece è di aiuto soprattutto per quanto riguarda il ROI in quanto tramite Sugar Crm è possibile misurare le iniziative di marketing e vendite messe in atto.

Oltre per aspetti inerenti il marketing e le vendite, la piattaforma di Sugar permette di migliorare notevolmente le dinamiche aziendali riguardanti assistenza e fidelizzazione dei clienti: inoltre la piattaforma di Sugar è perfettamente utilizzabile anche via mobile, sia tramite tablet che smartphone.