LA PRIMA SORSATA DI BIRRA

La prima sorsata…quella che conta. Comincia ben prima di averla inghiottita. Già sulle labbra un oro spumeggiante, frescura amplificata dalla schiuma, poi lentamente sul palato beatitudine velata di amarezza. Come sembra lunga la prima sorsata. La beviamo subito, con un’avidità falsamente istintiva. Di fatto tutto sta scritto: la quantità, né troppa né troppo poca che è l’avvio ideale. Il benessere immediato sottolineato da un sospiro, la sensazione di un piacere che sboccia all’infinito…Intanto già lo sappiamo. Abbiamo preso il meglio. Riappoggiamo il bicchiere. Assaporiamo il colore, finto miele, sole freddo. Con un rituale di attesa, vorremmo dominare il miracolo appena avvenuto. Ci piacerebbe conservare il segreto dell’oro puro e racchiuderlo in formule…

La birra, una bevanda da gustare. Non solo. Un’esperienza sensoriale, un’ emozione, una passione. Lo sa bene Teo Musso, mastro birraio dalla personalità ecclettica che da Piozzo (Cuneo), piccolo paese nelle Langhe in provincia di Cuneo, “racconta” il suo sogno diventato realtà. Un ‘avventura che comincia nel 1986 con il pub “Le Baladin” (che significa Cantastorie), trasformato dopo un decennio in brewpub (produzione e mescita diretta). Oggi in un area di oltre 7 ettari, sorge BALADIN, un birrificio all’avanguardia dove l’artigianalità si fonde con la tecnologia per produrre oltre 30 varianti di gusto e formato (per il momento), una birra viva, non pastorizzata per conservare l’integrità della materia prima.

Come NORA (tra Le Speziate) che “parla” di nomadi e di piramidi, di spezie e di grano khorasan KAMUT® da agricoltura biologica. Il suo colore ambrato, la schiuma abbondante, i sentori di zenzero e agrumi ne fanno una sinfonia.

Tra le luppolate (il luppolo è una pianta rampicante della famiglia delle Cannabacee, molto diffusa in gran parte dell’Europa, quindi certamente usata dai primi birrari della storia ), NAZIONALE con luppoli coltivati a Cussanio, a pochi chilometri dal birrificio. Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito e due spezie italiane (bergamotto e coriandolo), ci raccontano una storia tutta italiana. Ottima per un aperitivo inedito.

Acqua, malto d’orzo, luppoli americani, lievito e pepe per ROCK’N ROLL, un’esplosione musicale!

E ora accomodatevi sul vostro divano preferito. Entra in scena XYAUYU’ Fumè, una delle birre della “Cantina Baladin” (dall’atmosfera rétro) dove la Birra incontra il Vino. Espressione complessa della creatività di Teo, questa birra da divano viene da un processo di macro ossidazione e dodici mesi di maturazione, in botti da whisky scozzese delle Islay. Aroma torbato, colore bruno intenso con riflessi ramati, priva di schiuma e gasatura: benessere immediato sottolineato da un silenzio eloquente.

Davanti al tavolino chiazzato di sole, continuiamo a bere…per dimenticare la prima sorsata!