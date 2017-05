LA SAUNA: BENEFICI E CONTROINDICAZIONI

La sauna ha avuto, negli ultimi anni, una veloce diffusione nei paesi occidentali: la troviamo in ogni palestra, in ogni tipo di impianti sportivi, nei centri di vacanza e negli alberghi…La sauna ha origine nei paesi del nord europeo, laddove il freddo sembra non dover finire mai, e l’alternanza esasperata caldo-freddo è un modo per far reagire il corpo ai torpori invernali con una salubre frustata di energia. Nei tiepidi paesi mediterranei, invece, l’abitudine alla sauna ha preso piede per altri motivi, come calare di peso velocemente e senza troppa fatica. Qualcosa di vero c’è ma si tratta di un risultato più illusorio che reale. Il caldo secco, infatti, fa perdere una gran quantità di liquidi, per cui, pesandosi dopo la sauna, si ha una netta diminuzione di peso, che viene immediatamente recuperato.

Con la sauna, in compenso, si ottengono invece altri effetti benefici:

– E’ disintossicante

– Stimola il ricambio, il sistema neurovegetativo e la vasodilatazione periferica

– Provoca un’immediata eliminazione delle scorie

– Tonifica la muscolatura

La sauna è inadatta ai cardiopatici, arteriosclerotici, a chi ha gravi problemi di pressione o malattie articolari in fase acuta. E’ bene cominciare con una permanenza brevissima e non superare mai i dieci minuti.

