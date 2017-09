LA VICINA GRECIA: CORFÙ

Vuoi portare con te l’auto? Hai molti bagagli perché viaggi con i bambini? Non ami volare? Con ViaggiOggi è comodissimo raggiungere la Grecia senza bisogno di prendere l’aereo. La meta ideale è la vicina Corfù, dove si arriva con traghetti o navi veloci partendo direttamente dalla nostra costa adriatica. L’isola è a dir poco meravigliosa: molto verde e ricca di piccoli paesini offre un mare stupefacente e tante soluzioni per una vacanza su misura. ViaggiOggi è a disposizione per accontentare le richieste di chi si muove in famiglia e di chi si sposta in coppia, calibrando le proposte sulle diverse esigenze, e aiutando a scegliere la zona dell’isola più adatta. C’è Ipsos, che è un piccolo villaggio situato sulla costa centro orientale dell’isola, ed è famoso per la sua vita notturna: ristoranti, pub e locali a non finire.

Oppure Gouvia, che si trova lungo la costa orientale di Corfù, molto vivace, che vanta due delle spiagge più belle dell’isola. A soli dieci minuti di auto dalla città di Corfù si trova Dassia, caratterizzata da una insolita spiaggia di ciottoli dal mare limpidissimo e poco profondo, circondata da alberi di ulivo. Qui la natura è protagonista assoluta, e i ristoranti tipici rendono la sera molto rilassante. Per i giovani che cercano il divertimento e vogliono vivere appieno la notte è perfetta Kavos. La sua spiaggia è di sabbia e dal basso fondale, ed è collegata con ottimi servizi di bus al capoluogo. I prezzi variano a seconda delle destinazioni e del periodo prescelto, e tutti i soggiorni firmati ViaggiOggi si possono prenotare direttamente in tutta Italia nelle agenzie convenzionate.

Prima di partire si può riguardare il film Solo per i tuoi occhi, della saga di James Bond, girato proprio in gran parte a Corfù.

