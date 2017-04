Una tranquilla villetta al mare. Due coppie di coniugi e un amico di famiglia, un misterioso monaco e un accendino che si rivela essere una chiave per varcare le dimensioni.

Questi sono i magici ingredienti per un’avida corsa al potere, tra irresistibili cambi di esistenze e personalità. Una corsa che porterà i protagonisti ad una meta inaspettata. Imprevedibile, graffiante, dissacrante, il grande Greg ritorna sul palco del Teatro 7 con un nuovo, divertentissimo e folle spettacolo, nel quale poter di nuovo esprimere tutta la geniale creatività che da sempre lo contraddistingue.

Greg

In

L’ACCENDINO MAGICO

Di Claudio Greg Gregori e Riccardo Graziosi

con

Lallo Circosta Claudio Gregori Riccardo Graziosi

Claudia Campagnola Vania Della Bidia Roberto Fazioli

Regia: Claudio Greg Gregori

Scene: Andrea Simonetti

Musiche originali: Claudio Greg Gregori

Dal 18 al 30 aprile 2017

TEATRO SETTE

via Benevento, 23 Roma

Tel. 06 44236382, teatro@teatro7.it

dal martedì al sabato ore 21; domenica ore 18

Prezzi da 24€ a 18€ (prev. compresa)