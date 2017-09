L’ARTE ITALIANA DELL’HYGGE

La parola è danese ma in Italia siamo molto bravi a metterla in pratica, soprattutto in autunno e soprattutto negli alberghi Condé Nast Johansens.

Con l’inizio dell’autunno qualcuno viene preso da un po’ di tristezza, e, mentre le giornate si accorciano, guarda l’estate allontanarsi sempre di più. Poi, c’è chi vede il bicchiere mezzo pieno e riconosce nell’autunno la stagione più poetica dell’anno: quella fatta di colori forti, di aria fresca e del conforto che solo un ambiente accogliente vissuto con le persone care può dare. Questo è il succo dell’“Hygge”, parola danese che parla proprio dell’intimità, di una candela accesa, di un bicchiere di vino davanti al camino, un concetto che nasce in Danimarca ma in Italia funziona altrettanto bene.

Con lo spirito della coccola autunnale, quattro alberghi inseriti nella guida Condé Nast Johansens propongono i loro pacchetti a base di cene gourmet, tariffe speciali e un unico comune denominatore: una buona bottiglia da gustare in camera con la persona giusta. Più Hygge di così, solo in Danimarca!

Almar Jesolo Resort & Spa

Via Dante Alighieri 106, Lido di Jesolo – Tel. 0421 388119

Situato a Lido di Jesolo, l’Almar Jesolo Resort & Spa gode di una posizione fronte mare e offre una spiaggia privata, una piscina all’aperto, una sauna e vari servizi gratuiti, come il centro benessere/centro spa, il noleggio di biciclette e la connessione Wi-Fi in tutta la struttura.

Il Pacchetto d’autunno comprende: due pernottamenti in camera Deluxe vista mare o in Suite; una bottiglia di Prosecco in camera all’arrivo; colazione gourmet a buffet tutti i giorni; shuttle privato da/per l’aeroporto di Venezia o quello di Treviso; accesso illimitato alla Almablu Spa dell’albergo; un massaggio corpo Almablu della durata di 50 minuti per camera. Inoltre, una “Chocolate Palette” a persona con piccoli assaggi di cioccolatini dai vari gusti; accesso alla spiaggia e alla piscina all’aperto riscaldata; lezioni libere di Pilates, Tai Chi, ginnastica posturale e Hata e Ashtanga Yoga.

Prezzo a partire da euro 540,00 a camera per due notti.

Valido per soggiorni minimi di due notti fino al 17 novembre 2017.

Castello di Petroia

Località Petroia, Gubbio (Perugia) – Tel. 075.920287

A metà strada tra Perugia e Gubbio, il Castello di Petroia è un complesso di edifici medievali racchiusi entro una cinta muraria, alla cui sommità si erge il Mastio con al centro la Torre.

L’offerta d’autunno comprende: 2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione; aperitivo di benvenuto nell’antica corte del castello a base di bruschette e cioccolatini all’olio d’oliva; una bottiglia dell’Olio Extravergine Oro de Petroja in omaggio.

Prezzo a partire da euro 115,00 a notte in camera doppia.

Valido per soggiorni minimi di due notti fino al 21 dicembre 2017

Castel Porrona Relais

Via della Fiera, Porrona, Cinigiano (Grosseto) – Tel. 0564.993206

Monumentale bellezza con più di mille anni di storia, la struttura è composta da 5 Suite, eleganti sale comuni, cantina privata, torre con vista sulle colline circostanti raggiungibile con un ascensore privato.

L’Offerta d’Autunno comprende: due pernottamenti in camera doppia Deluxe; una bottiglia di vino rosso in camera all’arrivo; un massaggio di coppia e vino terapia presso la Agua Spa ed un menu degustazione di cinque portate (bevande escluse) presso il ristorante Il Chiostro dell’hotel. Inoltre, visita ai vigneti del Brunello, nelle vicinanze e sconto del 20% per notti aggiuntive di soggiorno.

Prezzo a partire da euro 1.500,00 per due notti.

Valido per soggiorni fino al 5 novembre 2017.

Fifty House

Via Benvenuto Cellini 14, 20129 Milano – Tel. 02.5455654

Ubicata a soli 2 minuti dalla Piazza Cinque Giornate di Milano, la Fifty House offre sistemazioni climatizzate provviste di interni insonorizzati, TV a schermo piatto, minibar e cassaforte. Le camere dispongono di bagno privato con set di cortesia, soffici accappatoi e asciugacapelli, mentre le suite vantano anche un balcone e un’area salotto.

Il pacchetto “Scopri il Fifty House” comprende: 10% di sconto sulla miglior tariffa disponibile; upgrade garantito nella tipologia di camera riservata; omaggio di benvenuto in camera all’arrivo con Prosecco; colazione a buffet inclusa.

Prezzo a partire da euro 195€ a camera a notte.

Valido per soggiorni fino al 31 dicembre 2017.

Condé Nast Johansens – Vogue House, 1-2 Hanover Square, London W1S 1JX

Tel. +44.20.7499.9080 Fax +44.20.7152 3565

E-mail info@johansens.com – Internet www.condenastjohansens.com