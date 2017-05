LAVASTOVIGLIE: ECO-CONSIGLI

La lavastoviglie è un elettrodomestico molto da scegliere in base alle proprie esigenze, a basso consumo, idrico-energetico (classe A), dotata del dispositivo contro le perdite d’acqua, che preveda vari cicli di lavaggio e che sia silenziosa. Nuova o vecchia, vi sono poi ulteriori accorgimenti per ridurre i consumi, tenendo conto che le fasi di massimo consumo energetico sono quelle del riscaldamento dell’acqua di lavaggio e dell’asciugatura.

– Rimuovere i residui di cibo con un tovagliolo di carta e senza utilizzare l’acqua calda del rubinetto. Lavate a mano pentole e padelle che occupano molto spazio.

-Usatela solo a pieno carico

-Evitate il prelavaggio

-Mettetela in funzione preferibilmente la sera tardi o la notte

-Pulite i filtri almeno ogni cinque lavaggi

–Usate i detersivi ecologici

Come i prodotti NIVEL, Azienda toscana che da un trentennio produce detergenti innovativi ed ecosostenibili. Biologici (certificati dall’ Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – AIAB), vegan e privi di metalli pesanti, la produzione Nivel è contenuta all’interno di flaconi in bioplastica da canna da zucchero e plastica riciclata.

Da BIOLU’ (un marchio di Nivel, venduto alla spina) abbiamo selezionato GEL LAVASTOVIGLIE che non lascia residui petrol-chimici sulle stoviglie. Se preferite un prodotto in polvere dalla linea BIOPURO (un marchio Nivel), LAVASTOVIGLIE : detergente, brillantante ed anticalcare.