LE CINQUE TERRE: LA COSTA PIU’ SUGGESTIVA D’ITALIA

Nascoste in piccole insenature lungo il tratto meridionale della frastagliata Riviera ligure, le Cinque Terre erano un tempo quasi sconosciute ai forestieri. Solo di recente sono state collegate tra loro e al resto d’Italia da una strada ed è così semplice visitatare queste cinque località pittoresche che conservano ancora l’aspetto e il fascino di quella che doveva essere l’Italia di un secolo fa.

E’ questo uno dei tratti costieri più romantici del Paese, con scogliere talmente aspre e inaccessibili che per secoli i contatti tra questi piccoli borghi di pescatori avvenivano unicamente via mare o lungo la rete di mulattiere che si inerpicano su per le ripide scogliere. Questi antichi sentieri oggi sono stati pavimentati e considerati tra le passeggiate più panoramiche d’Europa. La famosa via dell’Amore attraversa la macchia mediterranea, tra fichi d’India, palme, ulivi e vigneti terrazzati da cui si produce un ottimo vino, reso celebre dal Boccaccio nel XIV secolo.

Monterosso è la prima cittadina che si incontra venendo dal nord; dispone di alcuni alberghi ed è l'unica delle Cinque Terre a vantare un tratto di lungomare naturale. Si dice che il quinto paese, Riomaggiore, sia raggiungibile a piedi in non più di cinque sei ore.