LE GAMBE: IL PRIMO STRUMENTO DI SEDUZIONE DELLA DONNA

Chi l’ha detto che gli uomini impazziscono solo per un seno da maggiorata o ‘un lato b’ a mandolino? A guadagnare campo sono le gambe: lunghe, affusolate e curate, per ben 7 uomini su 10 (71%) sono lo strumento seduttivo per eccellenza in una donna, capaci di battere gli occhi (68%) e il seno (64%).

Ma quali sono i principali nemici che minacciano questo importante ‘strumento’ di seduzione femminile? In primis la cellulite (87%), insieme ai capillari rotti (69%). E se le donne puntano soprattutto su attività fisica (75%) e alimentazione sana (71%) per mantenere le loro gambe perfette, un esperto su 2 (52%) consiglia di utilizzare anche trattamenti tecnologici di ultima generazione nel campo estetico.

È quanto emerge da uno studio condotto da Osservatorio Esthelogue per Icoone Laser – appartenente al Gruppo El.En. che da oltre trent’anni produce tecnologie laser per la medicina, la dermatologia e la chirurgia – con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 2.500 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate e su un panel di 30 esperti di psicologia e fisioterapia, per scoprire quali sono i principali strumenti di seduzione delle donne.

“Le principali problematiche delle gambe delle donne sono legate alla formazione della cellulite – afferma il dott. Andrea Pelosi, fisioterapista -. In realtà non dobbiamo trattare la cellulite come un inestetismo, ma come una vera e propria patologia. Dietro a questo problema si può nascondere un’insufficienza linfatica, un’insufficienza di microcircolo e persino un’insufficienza venosa. Il trattamento Icoone Laser migliora le problematiche di natura microcircolatoria, di rilassamento cutaneo legato ad una condizione di invecchiamento perché, laddove c’è un’insufficienza di microcircolo, abbiamo anche un precoce invecchiamento della cute. Migliora la texture del tessuto e quello che è il ritorno linfatico, ridando anche elasticità alla pelle. Anche l’attività fisica è molto importante, ma non bisogna esagerare. Infatti molte donne tendono a sovraccaricare il lavoro muscolare non rendendosi conto che ipertrofizzando la muscolatura non si fanno del bene: infatti il muscolo sovraccaricato “spinge” in fuori la cellulite e la gamba diventa più brutta”.

Al primo posto delle parti del corpo che più colpiscono gli uomini spiccano le gambe (71%). A seguire gli occhi (68%) che sanno ammaliare da vicino, parlano ed esprimono emozioni, ma soprattutto fanno capire quello che vogliono. Il seno (65%) arriva a sorpresa alla terza posizione, seguita dal lato B (62%), apprezzato e osservato da 6 uomini su 10. Ma perché le gambe sono così apprezzate? Per il 45% degli uomini questo dettaglio del corpo della donna rappresenta la massima espressione dell’erotismo ed eleganza; per altri invece (27%) richiamano stile e charme che stanno diventando sempre più rari in questa società contraddistinta da ostentazione ed eccessi.

L’incubo di tutte le donne è la cellulite (87%), causata principalmente dagli estrogeni, ovvero gli ormoni sessuali femminili. Si tratta di un accumulo di grassi in zone specifiche e circoscritte del corpo come le cosce, i glutei e i fianchi. Un altro problema frequente sono i capillari rotti (69%), detti teleangectasie. Non sono altro che capillari dilatati e la loro origine può essere legata a disturbi circolatori. Le smagliature (65%) sono un altro inestetismo tipico delle gambe. Un danno a livello epidermico difficile da curare, ma che si può sicuramente migliorare.

Ma le donne come affrontano in generale l’insorgere di queste problematiche? Per il 65% il primo passo è quello di evitare gli eccessi (78%): quindi stop a fumo (54%), alcol (52%) e vizietti come l’aperitivo con patatine (45%) o la comodità di ascensori (32%) e scale mobili (27%). Una soluzione per restare in forma rimane la palestra (75%), dove seguire un piano di esercizi mirato e continuativo, senza dimenticare l’abbinamento con un regime alimentare controllato e bilanciato (71%), ricco di proteine (65%), ferro (62%) e vitamina C (53%). Secondo gli esperti, per mantenere le gambe giovani e in forma non bastano solo dieta e sport, ma trattamenti tecnologici di ultima generazione (52%), che promettono risultati efficaci nel breve periodo. Tra i più diffusi è il sistema brevettato Icoone Laser, considerato tra i trattamenti più efficaci del settore secondo gli esperti. Il trattamento tecnologico a massaggio e a led permette il miglioramento della circolazione (71%), della tonicità cutanea (62%) e del grado di ritenzione (55%). La sua efficacia è data soprattutto in presenza di un danno vascolare che causa creano gonfiori (58%) e diminuisce l’elasticità cutanea (55%).

E a chi appartengono le gambe regine della seduzione per eccellenza? Gli italiani non hanno dubbi, quelle più sexy del mondo sono quelle di Gisele Bündchen (52%), l’elegantissima top model che proprio con le sue sinuose gambe ha cavalcato le passerelle più importanti del mondo; al secondo posto invece si classifica Naomi Campbell (45%), la ‘Venere nera’ che sulle gambe ha costruito una carriera e che, anche grazie a loro, è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. Medaglia di bronzo invece per la cantante Christina Aguilera (38%) le cui gambe sono state giudicate tra le migliori del mondo della musica dalla rivista Sun. Chiudono la top 5 Julia Roberts (27%) e la top model brasiliana Adriana Lima (23%).