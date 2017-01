LE SPIAGGE PIÙ BELLE DI FUERTEVENTURA

Fuerteventura, la più selvaggia delle Isole Canarie, è la destinazione ideale per chi cerca tranquillità, natura e sport. Il modo più efficace per entrate in sintonia con l’isola è quello di andare alla scoperta degli oltre 150 km di spiagge, vere oasi di serenità in cui dimenticare lo stress della vita moderna.

Nella parte sud-est dell’isola, vicino alla cittadina di La Lajita, troviamo la spiaggia di Costa Calma. Due chilometri di sabbia bianca, acqua cristallina dai fondali bassi in cui trascorrere la vostra giornata passeggiando e nuotando. Essendo una zona molto riparata dai venti, nella zona sud è possibile imparare a fare surf e windsurf.

Dirigendoci verso sud arriviamo alla spiaggia di Cofete, la più selvaggia e incontaminata di Fuerteventua. Dodici chilometri di sabbia bianca su cui si infrangono, con tutta la loro potenza, le onde dell’Oceano. Circondata dalle montagne di Jandía, raggiungerla non è proprio semplice in quanto è necessario percorrere un sentiero sterrato. Quindi munitevi di un’auto 4×4.

Spostandoci a nord-est, raggiunta la cittadina El Cotillo, è la volta della spiaggia di La Concha. Tranquilla e più adatta alle famiglie, le acque sono sicure e riparata dalla scogliera. Facilmente raggiungibile, è il posto ideale per ammirare tramonti mozzafiato che tingono il cielo di tutte le sfumature del rosso.

Sempre nella parte settentrionale di Fuerteventura, sono situate le famose spiagge di Corralejo. Ampie due chilometri e lunghe dieci, questi lidi fanno parte dell’omonimo Parco Naturale in cui è possibile ammirare maestose dune di sabbia. Un paesaggio desertico lineare e candido che si incontra con quello vulcanico più frastagliato e scuro.