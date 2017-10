LE SPOSE DI GIAN PAOLO ZUCCARELLO

Dalla passerella di AltaRoma al Salone Nazionale dell’Abito da Sposa, che si terrà al Palazzo dei Congressi dell’Eur dal 5 all’8 Ottobre p.v. La Collezione d’Alta Moda Sposa “Madame” di Gian Paolo Zuccarello sarà tra le più attese della prestigiosa rassegna dedicata al mondo del “Si” che accoglie da sempre, visitatori da ogni angolo d’Italia.

Tessuti naturali di rigorosa provenienza italiana, organze dipinte a mano, ricami di pietre realizzati da mani sapienti a telaio, sui quali emergono minuzie artigianali di perle, cristalli Swarovski e pizzi valencienne francesi, per dettagli di gran classe.

Nella Collezione “Madame” lo stilista racchiude e sigilla l’idea di una donna femminile, austera, nobile e fastosa, amante del lusso e del bello. La collezione è frutto del naturale sviluppo stilistico, della Collezione Haute Couture presentata a luglio a Roma nel Chiostro dell’Angelicum, dedicata alle due nobil donne della nobiltà mediterranea: dalla Sicilia “Donna Maria Paternò” e dalla Puglia “Donna Eugenia De Gemmis”.

Gian Paolo Zuccarello, diplomatosi come Maestro sarto presso l’Istituto “Artistico dell’Abbigliamento Marangoni” di Milano crea dal 1996 collezioni per il mercato dell’haute couture sposa, della cerimonia e del prêt à couture, che lo hanno consacrato tra i creativi più ammirati delle passerelle italiane. Dal 2004 ricopre invece il ruolo di direttore artistico di una delle più importanti scuole di moda italiane, la Ida Ferri, con sede in Roma con la quale realizza la nuova linea “Ida Ferri Sposa”.

La Collezione d’Alta Moda Sposa “Madame” sarà esposta nello stand 3D di Roma Sposa e sarà possibile ammirarla poi, nel nuovo Atelier di Gian Paolo Zuccarello, in Via Calabria, 25 Roma.