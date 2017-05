Due guerre mondiali, due grandi donne: uno stesso nome, un unico destino.

Letizia va alla guerra è un racconto di tenerezza e verità.

Due donne del popolo, travolte entrambe dalla guerra, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio.

Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico, nella speranza di ritrovare suo marito, chiamato alle armi il giorno delle nozze. La morte sorprenderà i due innamorati prima che possano rincontrarsi, come accadde a tante giovani coppie nel corso della Prima guerra mondiale.

La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Latina dalle suore e che al compimento della maggiore età vedrà l’Italia entrare in guerra nel secondo conflitto mondiale. La richiesta di personale femminile per il contesto bellico la condurrà a Roma piena di speranze e aspettative. Ma il destino la costringerà a svolgere “un impiego” di tutt’altra natura.

Due storie di vita, narrate rispettivamente in dialetto siciliano e romano, che si susseguono come due capitoli di un unico racconto. Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, doppio “soliloquio dialogato” in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascia il posto al sorriso.

lunedì 8 e martedì 9 maggio ore 21

Gitiesse Artisti Riuniti

LETIZIA VA ALLA GUERRA

la sposa e la puttana

di Agnese Fallongo

con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

arrangiamento e accompagnamento musicale dal vivo Tiziano Caputo

ideazione e regia Adriano Evangelisti

una ringraziamento speciale a Alessandra Fallucchi

lo spettacolo ha una durata di 1 ora

il pubblico sarà seduto in palcoscenico

